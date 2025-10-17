إطلاق نار على رئيس فريق كرة قدم شهير.. وخلال نقله إلى المستشفى هذا ما جرى

أفادت صحيفة Cyprus Mail أن ديموستينوس، رئيس نادي كارميوتيسا ، قُتل إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة ليماسول.

ووفقا للمصادر، أطلق مجهول يستقل دراجة نارية عدة رصاصات على ديموستينوس بالقرب من منزله، قرابة الساعة العاشرة صباحا، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.



وسارع ابنه إلى نقله بسيارته إلى المستشفى، إلا أن السيارة تعرضت لحادث مروري أثناء الطريق، وتوفي ديموستينوس متأثرا بجراحه داخل المركبة.



وبدأت السلطات القبرصية تحقيقا في الجريمة، وتعمل حاليا على جمع الأدلة وتحديد تسلسل الأحداث، اعتمادا على كاميرات المراقبة وشهادات الشهود في المنطقة.

وكان ديموستينوس البالغ 49 عاما شخصية معروفة في الأوساط الرياضية القبرصية، إذ تولى سابقا رئاسة نادي آريس ليماسول، كما كان يعتبر أحد الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الاتحاد القبرصي لكرة القدم عقب استقالة جورجوس كوماس، لكنه لم يترشح للمنصب، مؤكدا حينها أن الاتحاد بحاجة إلى "تغيير جذري ووجوه جديدة". (روسيا اليوم)