النصر يسعى لتحقيق الفوز الخامس أمام الفتح

ويلعب النصر على ملعبه "الأول بارك" وفي رصيده 12 نقطة من 4 مباريات كأن آخرها الفوز على الاتحاد في جدة، في المقابل يعيش الفتح موسما متواضعا بحصوله على نقطة فقط بحلوله في المركز السادس عشر.ويأمل النصر الابتعاد بالصدارة بعد تعثر الاتحاد في المركز الثاني بتعادله مع في المجمعة بهدف لمثله.