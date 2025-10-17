Advertisement

رياضة

النصر يسعى لتحقيق الفوز الخامس أمام الفتح

Lebanon 24
17-10-2025 | 14:06
يستهدف النصر مواصلة الابتعاد بالصدارة عندما يستضيف الفتح يوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
Advertisement


ويلعب النصر على ملعبه "الأول بارك" وفي رصيده 12 نقطة من 4 مباريات كأن آخرها الفوز على الاتحاد في جدة، في المقابل يعيش الفتح موسما متواضعا بحصوله على نقطة فقط بحلوله في المركز السادس عشر.


ويأمل النصر الابتعاد بالصدارة بعد تعثر الاتحاد في المركز الثاني بتعادله مع الفيحاء في المجمعة بهدف لمثله.
دوري روشن السعودي

دوري روشن

الفيحاء

السعود

سعودي

سعود

باري

