فيفا يعلن اسم حكم نهائي كأس العالم للشباب (صورة)

رياضة

فيفا يعلن اسم حكم نهائي كأس العالم للشباب

Lebanon 24
17-10-2025
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للشباب، التي ستجمع بين منتخبي الأرجنتين والمغرب.
ومن المقرر أن تُقام المواجهة المرتقبة يوم الاثنين المقبل على ملعب سانتياغو الوطني في تشيلي.


وسيساعد مارياني في إدارة اللقاء مواطناه دانييلي بيندوني وألبرتو تيغوني، بينما يتولى الأمريكيان جو ديكرسون ولوغان براون مهام التحكيم بالفيديو ضمن الطاقم التحكيمي للمباراة.

