رياضة

سينفذون إضراباً.. لاعبو الدوري الإسباني يحتجون إليكم السبب

Lebanon 24
18-10-2025 | 03:00
قرر لاعبو الدوري الإسباني لكرة القدم تنظيم احتجاج على قرار إقامة مباراة برشلونة ضد فياريال في مدينة ميامي الأميركية. 
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن اللاعبين سيتوقفون عن اللعب لمدة 15 ثانية بعد انطلاق المباريات في الجولة التاسعة من مسابقة "الليغا" والتي تقام ما بين يوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل.

وأوضحت رابطة اللاعبين في بيان لها أن اللاعبين سيحتجون بطريقة رمزية من أجل الاعتراض على غياب الشفافية والحوار من جانب رابطة الدوري الإسباني التي تعتزم إقامة مباراة برشلونة وفياريال في الولايات المتحدة.

ونوهت الرابطة أن قادة الفرق الـ20 في المسابقة وافقوا على فكرة الاحتجاج، لكنها ذكرت أنها لم تطلب من لاعبي برشلونة وفياريال المشاركة، حيث قالت إن الفريقين يوافقان على الفكرة الأساسية موضع الاحتجاج.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أكدت الأسبوع الماضي خططها لإقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي يوم 20 كانون الأول المقبل.
 
