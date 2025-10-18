Advertisement

رياضة

لهذا السبب تراجع مستوى محمد صلاح هذا الموسم

Lebanon 24
18-10-2025 | 04:00
تحدث أسطورة نادي ليفربول المدافع الدولي الإنكليزي السابق جيمي كاراغر في مقاله الأسبوعي في صحيفة "The Telegraph" عن سبب تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح هذا الموسم عن المعايير العالية التي اعتاد عليها.
واكتفى صلاح بتسجيل 3 أهداف فقط في 10 مباريات خاضها مع ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم، بما في ذلك جفاف تهديفي استمر لأربع مباريات متتالية مع النادي.

ورغم أن كاراغر سارع إلى التأكيد أن ذروة صلاح لم تنته بعد، فإنه أشار بوضوح إلى أن اللاعب "لا يبدو نفسه الذي شاهدناه الموسم الماضي".

وبحسب كاراغر، هناك 3 عوامل رئيسية تخفف من وطأة انتقادات أداء صلاح وتفسر تراجع مستواه:

الحدث المفجع: وفاة ديوغو جوتا
أول هذه العوامل هي الصدمة العاطفية التي تأثر بها صلاح بعد وفاة زميله البرتغالي ديوغو جوتا، والتي ظهر أثرها جليا على وجهه حين ردد جمهور ليفربول هتافات باسم الراحل.

رحيل ترينت ألكسندر أرنولد
فقد اعتبر كاراغر أن رحيل ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد غير طبيعة أسلوب لعب ليفربول، خاصة أن العلاقة التفاهمية بينه وبين صلاح كانت قد تطورت على مدار سبع سنوات.

التغيير التكتيكي للمدرب سلوت
أشار كاراغر إلى أن التعديلات التكتيكية التي أجراها سلوت هذا الموسم جعلت الخصوم قادرين على استغلال صلاح دفاعيا، على عكس الموسم الماضي حين كان صلاح هو من يستغل الخصوم.

أما السبب الأبرز فهو ضياع الفرص الحاسمة.

على الرغم من ذلك، يعتقد كاراغر أن العامل الأهم وراء تراجع صلاح يكمن في ضعف نجاعته أمام المرمى.

وقال: "الفرق الأكبر يظهر في نصف ملعب الخصم. ففي مواجهة تشيلسي، أهدر صلاح ثلاث فرص واضحة كان من الممكن أن تغير نتيجة المباراة."


