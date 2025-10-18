24
رياضة
بعيدا عن التدريب.. كلوب يتولى وظيفة جديدة
Lebanon 24
18-10-2025
|
09:45
photos
حصل
المدير الفني
السابق لفريق
ليفربول
يورغن كلوب
على منصب جديد في عالم
كرة القدم
حسبما أعلن بشكل رسمي أمس الجمعة بخلاف دوره الحالي.
ويعمل كلوب حاليا كرئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة "ريد بول" المسؤولة عن عدة أندية في بلدان مختلفة، مثل لايبزيغ الألماني ورد بول سالزبورغ النمساوي ونيويورك ريد بول الأميركي.
وأعلنت رابطة كرة القدم
الألمانية
تعيين يورغن كلوب ضمن فريق خبراء يهدف إلى تطوير
الكرة
الألمانية ويضم مجموعة من رؤساء الأندية إلى جانب سامي خضيرة نجم
ألمانيا
في
كأس العالم
2014 ولاعب
ريال مدريد
السابق. (روسيا اليوم)
