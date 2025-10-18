بعيدا عن التدريب.. كلوب يتولى وظيفة جديدة

حصل السابق لفريق على منصب جديد في عالم حسبما أعلن بشكل رسمي أمس الجمعة بخلاف دوره الحالي.

Advertisement

ويعمل كلوب حاليا كرئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة "ريد بول" المسؤولة عن عدة أندية في بلدان مختلفة، مثل لايبزيغ الألماني ورد بول سالزبورغ النمساوي ونيويورك ريد بول الأميركي.



وأعلنت رابطة كرة القدم تعيين يورغن كلوب ضمن فريق خبراء يهدف إلى تطوير الألمانية ويضم مجموعة من رؤساء الأندية إلى جانب سامي خضيرة نجم في 2014 ولاعب السابق. (روسيا اليوم)