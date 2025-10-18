اعتذرت وحذفت مادة ترويجية مسيئة سابقًا.. "WWE" غيّرت اسم حدث 7 تشرين الاول بعد انتقادات إسرائيلية

Advertisement

وأعلنت WWE عن حدث " " في أيلول ليتواجه خلاله نجوم NXT مع عناصر من TNA الترويجية.وواجهت WWE انتقادات سابقة بسبب ظهور لقطات من معسكر " " في مقطع ترويجي لراسلمينيا 39 عام 2023.قدّمت WWE اعتذارًا علنيًا مؤكدة أنها "لم تكن على علم بما ظهر في الفيديو"، وأوضحت أنها حذفته فورًا واعتذرت عن الخطأ.أثار استخدام الحرف الأحمر الكبير V لوصف الحدث انتقادات مضاعفة بدعوى تشابهه مع "المثلث الأحمر المقلوب" الذي تستخدمه ومؤيدوها.رحّبت رابطة المصارعة المحترفة بالتغيير، واعتبرته "انتصارًا صغيرًا" ودعت إلى "القتال من أجل القناعات".