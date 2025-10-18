Advertisement

رياضة

اعتذرت وحذفت مادة ترويجية مسيئة سابقًا.. "WWE" غيّرت اسم حدث 7 تشرين الاول بعد انتقادات إسرائيلية

Lebanon 24
18-10-2025 | 11:35
A-
A+
Doc-P-1431093-638964096815707166.png
Doc-P-1431093-638964096815707166.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غيّرت منظمة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) اسم عرضها من Invasion إلى Showdown بعد تلقي انتقادات لإقامة الحدث في ذكرى السابع من تشرين الاول.

وأعلنت WWE عن حدث "الغزو" في أيلول  ليتواجه خلاله نجوم NXT مع عناصر من TNA الترويجية.
Advertisement

وواجهت WWE انتقادات سابقة بسبب ظهور لقطات من معسكر "أوشفيتز" في مقطع ترويجي لراسلمينيا 39 عام 2023.

قدّمت WWE اعتذارًا علنيًا مؤكدة أنها "لم تكن على علم بما ظهر في الفيديو"، وأوضحت أنها حذفته فورًا واعتذرت عن الخطأ.

أثار استخدام الحرف الأحمر الكبير V لوصف الحدث انتقادات مضاعفة بدعوى تشابهه مع "المثلث الأحمر المقلوب" الذي تستخدمه حماس ومؤيدوها.

رحّبت رابطة المصارعة الإسرائيلية المحترفة بالتغيير، واعتبرته "انتصارًا صغيرًا" ودعت إلى "القتال من أجل القناعات".
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: لأول مرة منذ 7 تشرين الاول سيسمح بعودة سكان غزة الذين غادروا القطاع
lebanon 24
18/10/2025 21:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: أحداث 7 تشرين الأول وحدت الإسرائيليين والمعركة لم تنته
lebanon 24
18/10/2025 21:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: يجب استثمار 7 تشرين الأول من أجل إقامة الدولة الفلسطينية
lebanon 24
18/10/2025 21:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث فتح في غزة للحدث: قرار حماس في 7 تشرين الاول كان فرديا
lebanon 24
18/10/2025 21:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

أوشفيتز

في ذكر

الغزو

حماس

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:41 | 2025-10-18
09:45 | 2025-10-18
07:18 | 2025-10-18
04:00 | 2025-10-18
03:00 | 2025-10-18
02:23 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24