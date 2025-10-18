اعتقال 3 أشخاص بعد اقتحام ملعب سالفورد احتجاجًا على غاري نيفيل

Advertisement

اقتحم ثلاثة رجال ملعب مباراة وأولدهم أثليتيك وهم يحملون أعلام ، وحاول أحدهم غرس في دائرة المنتصف، قبل أن يُخرجهم الأمن من أرضية ملعب مور لين. توقفت المباراة مؤقتًا ثم استؤنفت وانتهت بفوز سالفورد 1-0.أكدت شرطة الكبرى أنها أوقفت ثلاثة رجال بشبهة دخول منطقة اللعب، ضمن مخالفات «قانون جرائم كرة القدم».في السياق، نشر حزب " أولًا" اليميني المتطرف مقطعًا للحادثة وزعم أنه خطط للاحتجاج، وظهر بعض المحتجين بقمصان تحمل عبارة " خائن".وكان غاري نيفيل قد انتقد مؤخرًا "الاستخدام السلبي" لعلم الاتحاد، وهاجم ما وصفه بـ"الرجال البيض الغاضبين في منتصف العمر" الذين أشاعوا الانقسام، وأوضح أنه أزال علم المتحدة الذي رُفع على أحد مشاريعه بدعوى توظيفه سياسيًا.