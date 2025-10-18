25
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
اعتقال 3 أشخاص بعد اقتحام ملعب سالفورد احتجاجًا على غاري نيفيل
Lebanon 24
18-10-2025
|
14:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقتحم ثلاثة رجال ملعب مباراة
سالفورد سيتي
وأولدهم أثليتيك وهم يحملون أعلام
إنكلترا
، وحاول أحدهم غرس
العلم
في دائرة المنتصف، قبل أن يُخرجهم الأمن من أرضية ملعب مور لين. توقفت المباراة مؤقتًا ثم استؤنفت وانتهت بفوز سالفورد 1-0.
Advertisement
أكدت شرطة
مانشستر
الكبرى أنها أوقفت ثلاثة رجال بشبهة دخول منطقة اللعب، ضمن مخالفات «قانون جرائم كرة القدم».
في السياق، نشر حزب "
بريطانيا
أولًا" اليميني المتطرف مقطعًا للحادثة وزعم أنه خطط للاحتجاج، وظهر بعض المحتجين بقمصان تحمل عبارة "
غاري نيفيل
خائن".
وكان غاري نيفيل قد انتقد مؤخرًا "الاستخدام السلبي" لعلم الاتحاد، وهاجم ما وصفه بـ"الرجال البيض الغاضبين في منتصف العمر" الذين أشاعوا الانقسام، وأوضح أنه أزال علم
المملكة
المتحدة الذي رُفع على أحد مشاريعه بدعوى توظيفه سياسيًا.
مواضيع ذات صلة
المدّعون الفيدراليون الألمان يعلنون اعتقال 3 أشخاص مشتبه بانتمائهم لحركة "حماس" في برلين
Lebanon 24
المدّعون الفيدراليون الألمان يعلنون اعتقال 3 أشخاص مشتبه بانتمائهم لحركة "حماس" في برلين
19/10/2025 10:45:49
19/10/2025 10:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
اليمن.. إقتحام مقار أممية واعتقال موظفيها
Lebanon 24
اليمن.. إقتحام مقار أممية واعتقال موظفيها
19/10/2025 10:45:49
19/10/2025 10:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: اعتقال خلية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي مؤلفة من 8 أشخاص في محافظة خراسان
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: اعتقال خلية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي مؤلفة من 8 أشخاص في محافظة خراسان
19/10/2025 10:45:49
19/10/2025 10:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقال 95 متظاهرا خلال الاحتجاجات في فرنسا (العربية)
Lebanon 24
اعتقال 95 متظاهرا خلال الاحتجاجات في فرنسا (العربية)
19/10/2025 10:45:49
19/10/2025 10:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سالفورد سيتي
غاري نيفيل
كرة القدم
بريطانيا
المملكة
مانشستر
إنكلترا
العلم
تابع
قد يعجبك أيضاً
رونالدو يحوّل هدفه الـ949 إلى "عرض بصري"
Lebanon 24
رونالدو يحوّل هدفه الـ949 إلى "عرض بصري"
03:05 | 2025-10-19
19/10/2025 03:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
النصر يكسر رقم الاتحاد التهديفي بعد 5 جولات
Lebanon 24
النصر يكسر رقم الاتحاد التهديفي بعد 5 جولات
03:03 | 2025-10-19
19/10/2025 03:03:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن تمّ سجنه.. لاعب كرة قدم يقدم على خطوة جريئة
Lebanon 24
بعد أن تمّ سجنه.. لاعب كرة قدم يقدم على خطوة جريئة
00:39 | 2025-10-19
19/10/2025 12:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصٌ وفرح في المطار.. "بطلات لبنان" يحتفلن بـ"التأهل" (فيديو)
Lebanon 24
رقصٌ وفرح في المطار.. "بطلات لبنان" يحتفلن بـ"التأهل" (فيديو)
00:29 | 2025-10-19
19/10/2025 12:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تأهل المغرب لنهائي مونديال الشباب يعيد نبوءة أرجينتينية إلى الواجهة
Lebanon 24
تأهل المغرب لنهائي مونديال الشباب يعيد نبوءة أرجينتينية إلى الواجهة
23:59 | 2025-10-18
18/10/2025 11:59:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
Lebanon 24
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
06:08 | 2025-10-18
18/10/2025 06:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
13:00 | 2025-10-18
18/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة على الـ"أم تي في"... تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
مُذيعة جديدة على الـ"أم تي في"... تعرفوا إليها (صور)
06:49 | 2025-10-18
18/10/2025 06:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
08:00 | 2025-10-18
18/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
12:23 | 2025-10-18
18/10/2025 12:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:05 | 2025-10-19
رونالدو يحوّل هدفه الـ949 إلى "عرض بصري"
03:03 | 2025-10-19
النصر يكسر رقم الاتحاد التهديفي بعد 5 جولات
00:39 | 2025-10-19
بعد أن تمّ سجنه.. لاعب كرة قدم يقدم على خطوة جريئة
00:29 | 2025-10-19
رقصٌ وفرح في المطار.. "بطلات لبنان" يحتفلن بـ"التأهل" (فيديو)
23:59 | 2025-10-18
تأهل المغرب لنهائي مونديال الشباب يعيد نبوءة أرجينتينية إلى الواجهة
23:00 | 2025-10-18
ثنائية في "الاتحاد" ترفع رصيد السيتي
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 10:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 10:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 10:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24