رياضة

اعتقال 3 أشخاص بعد اقتحام ملعب سالفورد احتجاجًا على غاري نيفيل

Lebanon 24
18-10-2025 | 14:02
اقتحم ثلاثة رجال ملعب مباراة سالفورد سيتي وأولدهم أثليتيك وهم يحملون أعلام إنكلترا، وحاول أحدهم غرس العلم في دائرة المنتصف، قبل أن يُخرجهم الأمن من أرضية ملعب مور لين. توقفت المباراة مؤقتًا ثم استؤنفت وانتهت بفوز سالفورد 1-0.
أكدت شرطة مانشستر الكبرى أنها أوقفت ثلاثة رجال بشبهة دخول منطقة اللعب، ضمن مخالفات «قانون جرائم كرة القدم».

في السياق، نشر حزب "بريطانيا أولًا" اليميني المتطرف مقطعًا للحادثة وزعم أنه خطط للاحتجاج، وظهر بعض المحتجين بقمصان تحمل عبارة "غاري نيفيل خائن".

وكان غاري نيفيل قد انتقد مؤخرًا "الاستخدام السلبي" لعلم الاتحاد، وهاجم ما وصفه بـ"الرجال البيض الغاضبين في منتصف العمر" الذين أشاعوا الانقسام، وأوضح أنه أزال علم المملكة المتحدة الذي رُفع على أحد مشاريعه بدعوى توظيفه سياسيًا.

 
