Advertisement

رياضة

بمباراة صعبة.. برشلونة يخطف الصدارة مؤقتًا في الانفاس الأخيرة

Lebanon 24
18-10-2025 | 16:12
A-
A+
Doc-P-1431178-638964260459347248.png
Doc-P-1431178-638964260459347248.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاد برشلونة إلى درب الانتصارات بفوز صعب ومتأخر على ضيفه وجاره جيرونا بنتيجة 2–1، السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري، ليعتلي الصدارة مؤقتًا برصيد 22 نقطة ويضع ريال مدريد "21" تحت الضغط قبل مواجهة خيتافي الأحد.
Advertisement

ودخل برشلونة المواجهة بعد خسارتين تواليًا أمام إشبيلية 1–4 في الدوري وباريس سان جيرمان 1–2 في دوري الأبطال، وجاء الانتصار في توقيت مناسب قبل استقبال أولمبياكوس الثلاثاء أوروبيًا، ثم ريال مدريد محليًا في 26 تشرين الاول. واعتمد هانزي فليك خمسة تغييرات عن تشكيلة إشبيلية وسط غياب داني أولمو وفيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي للإصابة، مع جلوس جيرارد مارتين ورونالد أراوخو على الدكة، فيما بدأ أليخاندرو بالدي، إريك غارسيا، مارك كاسادو، توني فرنانديز ولامين يامال أساسيين. وخاض يامال مباراته الأولى منذ الهزيمة أمام باريس مطلع الشهر، بعدما غاب عن إشبيلية واستحقاقات منتخب إسبانيا في التصفيات.

بهذه النتيجة تجمّد رصيد جيرونا عند 6 نقاط مع خسارته الخامسة هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز الثامن عشر قبل الأخير، مع احتمال هبوطه إلى القاع إذا فاز ريال سوسيداد "5" على سيلتا فيغو الأحد.
مواضيع ذات صلة
أرسنال يخطف فوزًا مثيرًا على نيوكاسل في اللحظات الأخيرة ويُشعل سباق الصدارة
lebanon 24
19/10/2025 10:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يخطف الصدارة بفوز صعب على ريال سوسييداد
lebanon 24
19/10/2025 10:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أرسنال يخطف التعادل من مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة
lebanon 24
19/10/2025 10:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
في اللحظات الأخيرة.. ليفربول يحسم المباراة مع نيوكاسل
lebanon 24
19/10/2025 10:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24

باريس سان جيرمان

دوري الأبطال

ريال مدريد

أوروبي

باريس

مدريد

فيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:44 | 2025-10-19
03:05 | 2025-10-19
03:03 | 2025-10-19
00:39 | 2025-10-19
00:29 | 2025-10-19
23:59 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24