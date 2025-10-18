بمباراة صعبة.. برشلونة يخطف الصدارة مؤقتًا في الانفاس الأخيرة

Advertisement

عاد إلى درب الانتصارات بفوز صعب ومتأخر على ضيفه وجاره جيرونا بنتيجة 2–1، السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري، ليعتلي الصدارة مؤقتًا برصيد 22 نقطة ويضع "21" تحت الضغط قبل مواجهة خيتافي الأحد.ودخل برشلونة المواجهة بعد خسارتين تواليًا أمام إشبيلية 1–4 في الدوري وباريس سان جيرمان 1–2 في ، وجاء الانتصار في توقيت مناسب قبل استقبال أولمبياكوس الثلاثاء أوروبيًا، ثم محليًا في 26 تشرين الاول. واعتمد هانزي خمسة تغييرات عن تشكيلة إشبيلية وسط غياب داني أولمو وفيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي للإصابة، مع جلوس جيرارد مارتين ورونالد أراوخو على الدكة، فيما بدأ أليخاندرو بالدي، إريك غارسيا، مارك كاسادو، توني فرنانديز ولامين يامال أساسيين. وخاض يامال مباراته الأولى منذ الهزيمة أمام مطلع الشهر، بعدما غاب عن إشبيلية واستحقاقات منتخب إسبانيا في التصفيات.بهذه النتيجة تجمّد رصيد جيرونا عند 6 نقاط مع خسارته الخامسة هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز الثامن عشر قبل الأخير، مع احتمال هبوطه إلى القاع إذا فاز ريال سوسيداد "5" على سيلتا فيغو الأحد.