رياضة
ثنائية في "الاتحاد" ترفع رصيد السيتي
Lebanon 24
18-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
غلّب
مانشستر سيتي
على ضيفه
إيفرتون
بثنائية نظيفة، السبت، ضمن الجولة الثامنة من
الدوري الممتاز
، في لقاء احتضنه ملعب "الاتحاد". ودوّن
إيرلينغ هالاند
الثنائية عند الدقيقتين 58 و63، رافعًا رصيده إلى 11 هدفًا ومبتعدًا بصدارة الهدافين.
الفوز منح سيتي انتصاره الخامس في الدوري ورفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف
أرسنال
الذي تفوّق على فولهام بهدف دون رد. في المقابل، تجمّد رصيد إيفرتون عند 11 نقطة وتراجع إلى المركز العاشر بعد الهزيمة الثالثة، قبل استقبال
توتنهام
في الجولة المقبلة.
