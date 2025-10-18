ثنائية في "الاتحاد" ترفع رصيد السيتي

Advertisement

غلّب على ضيفه بثنائية نظيفة، السبت، ضمن الجولة الثامنة من ، في لقاء احتضنه ملعب "الاتحاد". ودوّن الثنائية عند الدقيقتين 58 و63، رافعًا رصيده إلى 11 هدفًا ومبتعدًا بصدارة الهدافين.الفوز منح سيتي انتصاره الخامس في الدوري ورفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف الذي تفوّق على فولهام بهدف دون رد. في المقابل، تجمّد رصيد إيفرتون عند 11 نقطة وتراجع إلى المركز العاشر بعد الهزيمة الثالثة، قبل استقبال في الجولة المقبلة.