رياضة

الفتح يتجمّد رصيده عند نقطة… والنصر يغرد في القمة

Lebanon 24
18-10-2025 | 16:48
أحكم النصر قبضته على صدارة دوري روشن السعودي بعد فوز كاسح على الفتح بنتيجة 5–1، السبت على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الخامسة، ليواصل انطلاقته المثالية هذا الموسم.
وأعاد هذا الانتصار سيناريو مواجهتين سابقتين أمام الفتح حسمهما النصر بخماسية أيضًا في دوري المحترفين: الأولى في الجولة 28 موسم 2018–2019 بنتيجة 5–0، والثانية في الجولة الثالثة موسم 2023–2024 بالنتيجة نفسها.

افتتح البرتغالي جواو فيليش التسجيل للنصر في الدقيقة 13، قبل أن يعادل الجزائري سفيان بن دبكة للفتح في الدقيقة 54. وبعد دقيقة من إهدار ركلة جزاء تصدى لها الحارس أمين بخاري، أعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو التقدم للنصر بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 60.

واصل فيليش تألقه وأضاف الهدفين الثالث والخامس عند الدقيقتين 68 و80، فيما وضع الفرنسي كينسجلي كومان بصمته بالهدف الرابع في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز حقق النصر انتصاره الخامس تواليًا رافعًا رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة بعد خمس جولات، بينما تجمّد رصيد الفتح عند نقطة في المركز السادس عشر. (الرياضية)
