رياضة
بعد أن تمّ سجنه.. لاعب كرة قدم يقدم على خطوة جريئة
Lebanon 24
19-10-2025
|
00:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدم لاعب سابق في
الدوري الإنكليزي
الممتاز على خطوة جريئة لإعادة إحياء مسيرته، إذ انضم نيل رينجر إلى فريق ويلينغبورو تاون المنافس في الدرجة الثامنة
الإنكليزية
، في محاولة جديدة للعودة إلى الأضواء بعد مسيرة اتسمت بالمشاكل خارج الملعب والدخول إلى السجن.
ويبلغ رينجر 34 عامًا، وسيُمثل فريقه الجديد كمحطته الخامسة، بعدما انتقل من كيتيرينغ تاون إلى ويلينغبورو تاون بعد أيام قليلة فقط من مغادرته ناديه السابق. ونشأ رينجر في نيوكاسل
يونايتد
وخاض أكثر من 50 مباراة مع الفريق، وكان يُنظر إليه كموهبة واعدة في بداياته.
غير أن مسيرته تعرّضت لانتكاسات بسبب قضايا قانونية وإدمان القمار، إذ سُجن عام 2017 عقب إدانته بالاحتيال المصرفي عبر الإنترنت. كما سبق إيداعه في مؤسسة لإعادة تأهيل المجرمين في سن المراهقة بعد تورطه في حادثة سرقة مسلحة، قبل أن يتجاوز تلك المرحلة ويبدأ إعادة بناء مسيرته الرياضية.
