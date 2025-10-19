Advertisement

رياضة

بعد أن تمّ سجنه.. لاعب كرة قدم يقدم على خطوة جريئة

Lebanon 24
19-10-2025 | 00:39
A-
A+
Doc-P-1431225-638964564709036458.png
Doc-P-1431225-638964564709036458.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم لاعب سابق في الدوري الإنكليزي الممتاز على خطوة جريئة لإعادة إحياء مسيرته، إذ انضم نيل رينجر إلى فريق ويلينغبورو تاون المنافس في الدرجة الثامنة الإنكليزية، في محاولة جديدة للعودة إلى الأضواء بعد مسيرة اتسمت بالمشاكل خارج الملعب والدخول إلى السجن.
Advertisement

ويبلغ رينجر 34 عامًا، وسيُمثل فريقه الجديد كمحطته الخامسة، بعدما انتقل من كيتيرينغ تاون إلى ويلينغبورو تاون بعد أيام قليلة فقط من مغادرته ناديه السابق. ونشأ رينجر في نيوكاسل يونايتد وخاض أكثر من 50 مباراة مع الفريق، وكان يُنظر إليه كموهبة واعدة في بداياته.

غير أن مسيرته تعرّضت لانتكاسات بسبب قضايا قانونية وإدمان القمار، إذ سُجن عام 2017 عقب إدانته بالاحتيال المصرفي عبر الإنترنت. كما سبق إيداعه في مؤسسة لإعادة تأهيل المجرمين في سن المراهقة بعد تورطه في حادثة سرقة مسلحة، قبل أن يتجاوز تلك المرحلة ويبدأ إعادة بناء مسيرته الرياضية.

مواضيع ذات صلة
الحكم بسجن لاعب كرة قدم سابق 3 سنوات
lebanon 24
19/10/2025 10:46:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشر بلومبرغ للمليارديرات: كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم يدخل نادي المليارديرات
lebanon 24
19/10/2025 10:46:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الأطباء... لاعب كرة قدم سابق قد يموت في أيّ لحظة
lebanon 24
19/10/2025 10:46:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أصيب برصاصة طائشة.. هذا ما حصل مع لاعب كرة قدم لبناني
lebanon 24
19/10/2025 10:46:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإنكليزي

الإنكليزية

إنكليزي

يونايتد

الرياض

المجر

رياضي

جرمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:44 | 2025-10-19
03:05 | 2025-10-19
03:03 | 2025-10-19
00:29 | 2025-10-19
23:59 | 2025-10-18
23:00 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24