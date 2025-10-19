Advertisement

رياضة

النصر يكسر رقم الاتحاد التهديفي بعد 5 جولات

Lebanon 24
19-10-2025 | 03:03
كسر فريق النصر الأول لكرة القدم الرقم القياسي المسجَّل باسم الاتحاد للأكثر تسجيلًا بعد مرور خمس جولات من دوري روشن السعودي، إثر فوزه الكبير على الفتح 5ـ1 السبت، رافعًا حصيلته إلى 19 هدفًا.
وتجاوز النصر رقم الاتحاد التاريخي الذي بلغ 18 هدفًا خلال الجولات الخمس الأولى لموسم 2011ـ2012، وهو الرقم الذي صمد 13 موسمًا قبل أن يتحطم هذا الموسم بفضل القوة الهجومية الصريحة لفريق النصر، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليش والفرنسي كينسجلي كومان والسنغالي ساديو ماني.

وبهذا، تراجع الاتحاد إلى المركز الثاني في قائمة الأكثر تهديفًا بعد خمس جولات، متقدمًا بفارق هدفين على كلٍّ من الشباب والهلال اللذين يملكان 16 هدفًا. وكان الشباب قد سجّل 16 هدفًا بعد خمس جولات موسم 2012ـ2013، فيما أحرز الهلال العدد ذاته في الموسم الماضي.
البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

لكرة القدم

البرتغالي

كرة القدم

البرتغال

رونالدو

الهلال

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24