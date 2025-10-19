26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
النصر يكسر رقم الاتحاد التهديفي بعد 5 جولات
Lebanon 24
19-10-2025
|
03:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كسر فريق النصر الأول
لكرة القدم
الرقم القياسي المسجَّل باسم الاتحاد للأكثر تسجيلًا بعد مرور خمس جولات من
دوري
روشن السعودي، إثر فوزه الكبير على
الفتح
5ـ1 السبت، رافعًا حصيلته إلى 19 هدفًا.
Advertisement
وتجاوز النصر رقم الاتحاد التاريخي الذي بلغ 18 هدفًا خلال الجولات الخمس الأولى لموسم 2011ـ2012، وهو الرقم الذي صمد 13 موسمًا قبل أن يتحطم هذا الموسم بفضل القوة الهجومية الصريحة لفريق النصر، بقيادة
البرتغالي كريستيانو رونالدو
ومواطنه جواو فيليش والفرنسي كينسجلي كومان والسنغالي ساديو ماني.
وبهذا، تراجع الاتحاد إلى المركز الثاني في قائمة الأكثر تهديفًا بعد خمس جولات، متقدمًا بفارق هدفين على كلٍّ من الشباب والهلال اللذين يملكان 16 هدفًا. وكان الشباب قد سجّل 16 هدفًا بعد خمس جولات موسم 2012ـ2013، فيما أحرز
الهلال
العدد ذاته في الموسم الماضي.
مواضيع ذات صلة
مبابي يواصل الانفجار التهديفي ويمنح الملكي بداية نارية
Lebanon 24
مبابي يواصل الانفجار التهديفي ويمنح الملكي بداية نارية
19/10/2025 16:11:53
19/10/2025 16:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بو عاصي: في 5 آب ربحنا جولة سيادية
Lebanon 24
بو عاصي: في 5 آب ربحنا جولة سيادية
19/10/2025 16:11:53
19/10/2025 16:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
النصر يعتلي صدارة مجموعته الآسيوية بعد فوزه على الزوراء
Lebanon 24
النصر يعتلي صدارة مجموعته الآسيوية بعد فوزه على الزوراء
19/10/2025 16:11:53
19/10/2025 16:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الانضباط في الإتحاد السعودي تُعاقب نجم نادي النصر.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
لجنة الانضباط في الإتحاد السعودي تُعاقب نجم نادي النصر.. إليكم التفاصيل
19/10/2025 16:11:53
19/10/2025 16:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
البرتغالي كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
لكرة القدم
البرتغالي
كرة القدم
البرتغال
رونالدو
الهلال
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصور... هذه أغلى 3 سيارات يمتلكها كريستيانو رونالدو!
Lebanon 24
بالصور... هذه أغلى 3 سيارات يمتلكها كريستيانو رونالدو!
08:10 | 2025-10-19
19/10/2025 08:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة لماجد الجمعان في ملعب برشلونة (صورة وفيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة لماجد الجمعان في ملعب برشلونة (صورة وفيديو)
06:45 | 2025-10-19
19/10/2025 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أتلتيكو يهزم أوساسونا.. ويصعد إلى المركز الرابع
Lebanon 24
أتلتيكو يهزم أوساسونا.. ويصعد إلى المركز الرابع
04:30 | 2025-10-19
19/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
راؤول فرنانديز يظفر بأول فوز له في "موتو جي بي"… وتتويج تاريخي لـTrackhouse
Lebanon 24
راؤول فرنانديز يظفر بأول فوز له في "موتو جي بي"… وتتويج تاريخي لـTrackhouse
04:09 | 2025-10-19
19/10/2025 04:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دفاعا عن القمة… ريال مدريد في اختبار خيتافي الليلة
Lebanon 24
دفاعا عن القمة… ريال مدريد في اختبار خيتافي الليلة
03:56 | 2025-10-19
19/10/2025 03:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
13:00 | 2025-10-18
18/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
12:23 | 2025-10-18
18/10/2025 12:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:10 | 2025-10-19
بالصور... هذه أغلى 3 سيارات يمتلكها كريستيانو رونالدو!
06:45 | 2025-10-19
أول إطلالة لماجد الجمعان في ملعب برشلونة (صورة وفيديو)
04:30 | 2025-10-19
أتلتيكو يهزم أوساسونا.. ويصعد إلى المركز الرابع
04:09 | 2025-10-19
راؤول فرنانديز يظفر بأول فوز له في "موتو جي بي"… وتتويج تاريخي لـTrackhouse
03:56 | 2025-10-19
دفاعا عن القمة… ريال مدريد في اختبار خيتافي الليلة
03:44 | 2025-10-19
خسارة ثانية لحامل اللقب… ونابولي يفشل في فك شفرة تورينو
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 16:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 16:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 16:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24