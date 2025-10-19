النصر يكسر رقم الاتحاد التهديفي بعد 5 جولات

Advertisement

وتجاوز النصر رقم الاتحاد التاريخي الذي بلغ 18 هدفًا خلال الجولات الخمس الأولى لموسم 2011ـ2012، وهو الرقم الذي صمد 13 موسمًا قبل أن يتحطم هذا الموسم بفضل القوة الهجومية الصريحة لفريق النصر، بقيادة ومواطنه جواو فيليش والفرنسي كينسجلي كومان والسنغالي ساديو ماني.وبهذا، تراجع الاتحاد إلى المركز الثاني في قائمة الأكثر تهديفًا بعد خمس جولات، متقدمًا بفارق هدفين على كلٍّ من الشباب والهلال اللذين يملكان 16 هدفًا. وكان الشباب قد سجّل 16 هدفًا بعد خمس جولات موسم 2012ـ2013، فيما أحرز العدد ذاته في الموسم الماضي.