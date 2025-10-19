خسارة ثانية لحامل اللقب… ونابولي يفشل في فك شفرة تورينو

Advertisement

سجّل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، المعار من نابولي، هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 32 بعد مراوغة دي لورنتسو ثم الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش قبل التسديد في الشباك. واعتذر سيميوني لجمهور فريقه الأصلي بعد الهدف، وكاد يضاعف التقدّم بعد ثلاث دقائق إثر تمريرة من النرويجي ماركوس بيدرسن، إلا أن سافيتش تصدّى للمحاولة.في الشوط الثاني اقترب نابولي من التعادل برأسية للكاميروني فرانك أنجيسا أبعدها الحارس الأوروجوياني فرانكو إسراييل عند الدقيقة 61. وواصل الضيوف ضغطهم، فسدد دي بروين كرة قوية علت العارضة بقليل (68)، قبل أن يهدر إلييف إلماس فرصة ثمينة في الدقيقة 88 عندما أطاح بالكرة فوق المرمى من مسافة قريبة بعد تمريرة من سبيناتسولا.وفي الوقت بدل الضائع ظن نابولي أنه خطف نقطة، حين ارتدت تسديدة البديل ماتيو بوليتانو من القائم وتابعها نوا لانج في الشباك، غير أن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل (90+3)، لتبقى النقاط كاملة لتورينو.