رياضة

أتلتيكو يهزم أوساسونا.. ويصعد إلى المركز الرابع

Lebanon 24
19-10-2025 | 04:30
تغلّب أتلتيكو مدريد على ضيفه أوساسونا 1–0، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
وسجّل تياجو ألمادا هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 69، ليرتقي الفريق إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريال بيتيس الخامس، ونقطة خلف فياريال الثالث.
 
وعلى الجانب الآخر، تجمّد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز الـ12.

وفي مباراة أخرى، قلب ريال بيتيس تأخره بهدفين إلى تعادل 2–2 مع مضيفه فياريال.
 
تقدّم أصحاب الأرض عبر تاجون بوكانان في الدقيقة 44، ثم أضاف ألبرتو موليرو الهدف الثاني عند الدقيقة 64. وقلّص أنطوني الفارق لبيتيس في الدقيقة 66، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويدرك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. (الرياضية)
