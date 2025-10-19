26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
أتلتيكو يهزم أوساسونا.. ويصعد إلى المركز الرابع
Lebanon 24
19-10-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تغلّب
أتلتيكو مدريد
على ضيفه أوساسونا 1–0، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من
الدوري الإسباني
.
Advertisement
وسجّل تياجو ألمادا هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 69، ليرتقي الفريق إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن
ريال بيتيس
الخامس، ونقطة خلف
فياريال
الثالث.
وعلى
الجانب الآخر
، تجمّد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز الـ12.
وفي مباراة أخرى، قلب
ريال
بيتيس تأخره بهدفين إلى تعادل 2–2 مع مضيفه فياريال.
تقدّم أصحاب الأرض عبر تاجون بوكانان في الدقيقة 44، ثم أضاف ألبرتو موليرو الهدف الثاني عند الدقيقة 64. وقلّص أنطوني الفارق لبيتيس في الدقيقة 66، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويدرك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. (الرياضية)
مواضيع ذات صلة
مدرّب "ليفربول": هكذا هزمنا "أتلتيكو مدريد"
Lebanon 24
مدرّب "ليفربول": هكذا هزمنا "أتلتيكو مدريد"
19/10/2025 16:12:20
19/10/2025 16:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
توتنهام يهزم مانشستر سيتي في عقر داره
Lebanon 24
توتنهام يهزم مانشستر سيتي في عقر داره
19/10/2025 16:12:20
19/10/2025 16:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ألونسو يفتح النار على لاعبي ريال مدريد بعد الخسارة أمام أتلتيكو
Lebanon 24
ألونسو يفتح النار على لاعبي ريال مدريد بعد الخسارة أمام أتلتيكو
19/10/2025 16:12:20
19/10/2025 16:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
19/10/2025 16:12:20
19/10/2025 16:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
الجانب الآخر
ريال بيتيس
فياريال
الرياض
رياضي
رابعة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصور... هذه أغلى 3 سيارات يمتلكها كريستيانو رونالدو!
Lebanon 24
بالصور... هذه أغلى 3 سيارات يمتلكها كريستيانو رونالدو!
08:10 | 2025-10-19
19/10/2025 08:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة لماجد الجمعان في ملعب برشلونة (صورة وفيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة لماجد الجمعان في ملعب برشلونة (صورة وفيديو)
06:45 | 2025-10-19
19/10/2025 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
راؤول فرنانديز يظفر بأول فوز له في "موتو جي بي"… وتتويج تاريخي لـTrackhouse
Lebanon 24
راؤول فرنانديز يظفر بأول فوز له في "موتو جي بي"… وتتويج تاريخي لـTrackhouse
04:09 | 2025-10-19
19/10/2025 04:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دفاعا عن القمة… ريال مدريد في اختبار خيتافي الليلة
Lebanon 24
دفاعا عن القمة… ريال مدريد في اختبار خيتافي الليلة
03:56 | 2025-10-19
19/10/2025 03:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خسارة ثانية لحامل اللقب… ونابولي يفشل في فك شفرة تورينو
Lebanon 24
خسارة ثانية لحامل اللقب… ونابولي يفشل في فك شفرة تورينو
03:44 | 2025-10-19
19/10/2025 03:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
Lebanon 24
شركات لتعبئة المياه أقفلت أبوابها
02:15 | 2025-10-19
19/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
13:00 | 2025-10-18
18/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
12:23 | 2025-10-18
18/10/2025 12:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية شديدة تضرب السعودية.. هذه قوتها
04:33 | 2025-10-19
19/10/2025 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
Lebanon 24
فيديو ينتشر لنادين الراسي: "أنا عند بيت جعجع".. شاهدوا ما قالته عن "القوات"
00:55 | 2025-10-19
19/10/2025 12:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:10 | 2025-10-19
بالصور... هذه أغلى 3 سيارات يمتلكها كريستيانو رونالدو!
06:45 | 2025-10-19
أول إطلالة لماجد الجمعان في ملعب برشلونة (صورة وفيديو)
04:09 | 2025-10-19
راؤول فرنانديز يظفر بأول فوز له في "موتو جي بي"… وتتويج تاريخي لـTrackhouse
03:56 | 2025-10-19
دفاعا عن القمة… ريال مدريد في اختبار خيتافي الليلة
03:44 | 2025-10-19
خسارة ثانية لحامل اللقب… ونابولي يفشل في فك شفرة تورينو
03:05 | 2025-10-19
رونالدو يحوّل هدفه الـ949 إلى "عرض بصري"
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 16:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 16:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 16:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24