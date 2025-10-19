أتلتيكو يهزم أوساسونا.. ويصعد إلى المركز الرابع

تغلّب على ضيفه أوساسونا 1–0، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من .

Advertisement

وسجّل تياجو ألمادا هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 69، ليرتقي الفريق إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الخامس، ونقطة خلف الثالث.

وعلى ، تجمّد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز الـ12.



وفي مباراة أخرى، قلب بيتيس تأخره بهدفين إلى تعادل 2–2 مع مضيفه فياريال.

تقدّم أصحاب الأرض عبر تاجون بوكانان في الدقيقة 44، ثم أضاف ألبرتو موليرو الهدف الثاني عند الدقيقة 64. وقلّص أنطوني الفارق لبيتيس في الدقيقة 66، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويدرك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. (الرياضية)