دفاعا عن القمة… ريال مدريد في اختبار خيتافي الليلة

يعود بقيادة مدربه ألونسو إلى منافسات بعد فترة التوقف الدولي، حين يحلّ ضيفًا على خيتافي ضمن الجولة التاسعة.

ويخوض اللقاء سعيًا لتعزيز موقعه في جدول الترتيب بعد المستجدات التي شهدتها قمة الجولة الماضية.



وكان قد تفوّق على فياريال بثلاثة أهداف مقابل واحد في الجولة السابقة، فيما سقط خيتافي أمام أوساسونا بنتيجة 2–1.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 21 نقطة بعد فوز المتأخر على جيرونا 2–1، بينما يملك خيتافي 11 نقطة في المركز الحادي عشر.



تنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على أن تُبث عبر قناة beIN sports HD 1، ويتولى التعليق علي محمد علي. (روسيا اليوم)