Advertisement

رياضة

دفاعا عن القمة… ريال مدريد في اختبار خيتافي الليلة

Lebanon 24
19-10-2025 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1431270-638964685317192131.png
Doc-P-1431270-638964685317192131.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعود ريال مدريد بقيادة مدربه تشابي ألونسو إلى منافسات الدوري الإسباني بعد فترة التوقف الدولي، حين يحلّ ضيفًا على خيتافي ضمن الجولة التاسعة.
Advertisement
 
ويخوض الفريق الملكي اللقاء سعيًا لتعزيز موقعه في جدول الترتيب بعد المستجدات التي شهدتها قمة الجولة الماضية.

وكان ريال مدريد قد تفوّق على فياريال بثلاثة أهداف مقابل واحد في الجولة السابقة، فيما سقط خيتافي أمام أوساسونا بنتيجة 2–1.
 
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 21 نقطة بعد فوز برشلونة المتأخر على جيرونا 2–1، بينما يملك خيتافي 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

تنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على أن تُبث عبر قناة beIN sports HD 1، ويتولى التعليق علي محمد علي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ضربة موجعة لفريق ريال مدريد.. إصابة قلب دفاعه!
lebanon 24
19/10/2025 16:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يشدد الخناق على الريال بثلاثية في خيتافي
lebanon 24
19/10/2025 16:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
lebanon 24
19/10/2025 16:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أولمو يواجه خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد
lebanon 24
19/10/2025 16:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

الفريق الملكي

روسيا اليوم

ريال مدريد

السعودية

برشلونة

السعود

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:10 | 2025-10-19
06:45 | 2025-10-19
04:30 | 2025-10-19
04:09 | 2025-10-19
03:44 | 2025-10-19
03:05 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24