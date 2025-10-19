26
دفاعا عن القمة… ريال مدريد في اختبار خيتافي الليلة
Lebanon 24
19-10-2025
|
03:56
يعود
ريال مدريد
بقيادة مدربه
تشابي
ألونسو إلى منافسات
الدوري الإسباني
بعد فترة التوقف الدولي، حين يحلّ ضيفًا على خيتافي ضمن الجولة التاسعة.
ويخوض
الفريق الملكي
اللقاء سعيًا لتعزيز موقعه في جدول الترتيب بعد المستجدات التي شهدتها قمة الجولة الماضية.
وكان
ريال
مدريد
قد تفوّق على فياريال بثلاثة أهداف مقابل واحد في الجولة السابقة، فيما سقط خيتافي أمام أوساسونا بنتيجة 2–1.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 21 نقطة بعد فوز
برشلونة
المتأخر على جيرونا 2–1، بينما يملك خيتافي 11 نقطة في المركز الحادي عشر.
تنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على أن تُبث عبر قناة beIN sports HD 1، ويتولى التعليق علي محمد علي. (روسيا اليوم)
