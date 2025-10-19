بالصور... هذه أغلى 3 سيارات يمتلكها كريستيانو رونالدو!

Advertisement

ويشتهر بشغفه بالسيارات الفاخرة والمميزة، ويمتلك أسطولًا متنوعًا من السيارات، رغم أن علامتيه المفضلتين غالبًا هما فيراري وبوغاتي.ووفقًا لموقع SoYFutbol، يضم أسطول رونالدو 30 سيارة من أنواع مختلفة، تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 30 مليون دولار، مع ثلاثة سيارات تُعد الأغلى بينهما:تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار، وصُنع منها 599 نسخة فقط في العالم، تتوفر على محرك V12 بقوة 800 حصان، يمكّنها من الانتقال من سرعة 0 إلى 96 كيلومترًا في الساعة في ظرف 2.85 ثانية.كما يتضمن أسطوله عدة أنواع من "فيراري": فيراري F12، وفيراري مونزا، وفيراري بوروسانغ، وأنواع أخرى.ثاني أغلى سيارة لدى النجم هي سيارة "بوغاتي شيرون"، وتبلغ قيمتها 2.5 مليون دولار.ثالث أغلى سيارة في أسطول قائد النصر السعودي هي سيارة من نوع "بوغاتي فيرون"، وتبلغ قيمتها 1.6 مليون دولار.