رياضة
بالصور... هذه أغلى 3 سيارات يمتلكها كريستيانو رونالدو!
Lebanon 24
19-10-2025
|
08:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعتبر
كريستيانو رونالدو
، قائد
نادي النصر
السعودي والأسطورة
البرتغالية
، من بين أعلى لاعبي
كرة القدم
دخلاً في العالم، حيث تجاوزت ثروته مؤخرًا مليار دولار.
ويشتهر
رونالدو
بشغفه بالسيارات الفاخرة والمميزة، ويمتلك أسطولًا متنوعًا من السيارات، رغم أن علامتيه المفضلتين غالبًا هما فيراري وبوغاتي.
ووفقًا لموقع SoYFutbol، يضم أسطول رونالدو 30 سيارة من أنواع مختلفة، تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 30 مليون دولار، مع ثلاثة سيارات تُعد الأغلى بينهما:
فيراري "LaFerrari"
تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار، وصُنع منها 599 نسخة فقط في العالم، تتوفر على محرك V12 بقوة 800 حصان، يمكّنها من الانتقال من سرعة 0 إلى 96 كيلومترًا في الساعة في ظرف 2.85 ثانية.
كما يتضمن أسطوله عدة أنواع من "فيراري": فيراري F12، وفيراري مونزا، وفيراري بوروسانغ، وأنواع أخرى.
بوغاتي Chiron
ثاني أغلى سيارة لدى النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
هي سيارة "بوغاتي شيرون"، وتبلغ قيمتها 2.5 مليون دولار.
بوغاتي Veyron
ثالث أغلى سيارة في أسطول قائد النصر السعودي هي سيارة من نوع "بوغاتي فيرون"، وتبلغ قيمتها 1.6 مليون دولار.
