ما أسباب سقوط ليفربول على أرضه أمام مانشستر يونايتد؟

أعرب قائد ، فيرجيل فان دايك، عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه أمام 1-2 على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الثامنة من ، مما دفع الفريق للهبوط إلى المركز الثالث خلف ومانشستر سيتي. وسجلت المباراة بداية سريعة بتقدم مبيومو لليونايتد قبل أن يعادل كودي جاكبو النتيجة، ثم حسم هاري ماغواير الفوز للشياطين الحمر في الدقيقة 84.وأشار فان دايك، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، إلى أن الهدف الثاني جاء بطريقة "ساذجة"، مؤكدًا أن الفريق صنع العديد من الفرص لكنه افتقر للتركيز والتحكم بالكرة بذكاء أمام خصم صبور.