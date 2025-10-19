Advertisement

رياضة

ما أسباب سقوط ليفربول على أرضه أمام مانشستر يونايتد؟

Lebanon 24
19-10-2025 | 16:00
Doc-P-1431495-638965112923866425.webp
Doc-P-1431495-638965112923866425.webp photos 0
أعرب قائد ليفربول، فيرجيل فان دايك، عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد 1-2 على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي، مما دفع الفريق للهبوط إلى المركز الثالث خلف أرسنال ومانشستر سيتي. وسجلت المباراة بداية سريعة بتقدم مبيومو لليونايتد قبل أن يعادل كودي جاكبو النتيجة، ثم حسم هاري ماغواير الفوز للشياطين الحمر في الدقيقة 84.
وأشار فان دايك، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، إلى أن الهدف الثاني جاء بطريقة "ساذجة"، مؤكدًا أن الفريق صنع العديد من الفرص لكنه افتقر للتركيز والتحكم بالكرة بذكاء أمام خصم صبور.
 
 
ودعا المدافع الهولندي اللاعبين والإدارة والجماهير إلى التكاتف والحفاظ على العقلية الجماعية، مؤكدًا أن الموسم لا يزال طويلًا وأن العمل والتمسك بالتواضع والثقة سيعيد الفريق إلى مساره الصحيح.
