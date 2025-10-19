23
هجوم على صلاح بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد
Lebanon 24
19-10-2025
|
23:00
وجّه أسطورة
ليفربول
جيمي كاراغر انتقادات لاذعة إلى النجم
المصري محمد
صلاح، بعد خسارة "الريدز" أمام
مانشستر يونايتد
(2-1) في
الدوري الإنكليزي
، مؤكداً أن صلاح يمرّ "بواحدة من أسوأ فتراته".
وقال كاراغر في تحليله عبر شبكة "سكاي سبورتس" إن أداء صلاح في الثلث الهجومي "ضعيف جداً"، داعياً المدرب إلى التفكير في استبعاده من التشكيلة الأساسية.
في المقابل، دافع اللاعب السابق جون بارنز عن صلاح، مشيراً إلى أن تراجع أدائه لا علاقة له بالعمر بل بتغييرات الفريق، وخصوصاً رحيل ترينت ألكسندر أرنولد إلى
ريال مدريد
، معتبراً أن صلاح "ما زال عنصراً حاسماً" في الانتصارات رغم انخفاض معدله التهديفي.
