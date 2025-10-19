هجوم على صلاح بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد



وقال كاراغر في تحليله عبر شبكة "سكاي سبورتس" إن أداء صلاح في الثلث الهجومي "ضعيف جداً"، داعياً المدرب إلى التفكير في استبعاده من التشكيلة الأساسية. وجّه أسطورة جيمي كاراغر انتقادات لاذعة إلى النجم صلاح، بعد خسارة "الريدز" أمام (2-1) في ، مؤكداً أن صلاح يمرّ "بواحدة من أسوأ فتراته".وقال كاراغر في تحليله عبر شبكة "سكاي سبورتس" إن أداء صلاح في الثلث الهجومي "ضعيف جداً"، داعياً المدرب إلى التفكير في استبعاده من التشكيلة الأساسية.

في المقابل، دافع اللاعب السابق جون بارنز عن صلاح، مشيراً إلى أن تراجع أدائه لا علاقة له بالعمر بل بتغييرات الفريق، وخصوصاً رحيل ترينت ألكسندر أرنولد إلى ، معتبراً أن صلاح "ما زال عنصراً حاسماً" في الانتصارات رغم انخفاض معدله التهديفي.