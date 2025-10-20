27
رياضة
بعد تهميشه.. نجم ريال مدريد يوافق على الرحيل
Lebanon 24
20-10-2025
|
02:56
A-
A+
يواصل الإسباني
تشابي
ألونسو،
المدير الفني
لريال
مدريد
، تهميش المهاجم البرازيلي الشاب أندريك، وعدم منحه دقائق لعب هذا الموسم، رغم تعافيه من الإصابة منذ عدة جولات. ولم يُشرك ألونسو اللاعب خلال مباراة الفريق ضد خيتافي مساء الأحد، ليبقى غياب أندريك عن الملاعب مستمراً منذ نهاية الموسم الماضي، عقب إصابته التي أبعدته عن نهائيات
كأس العالم
للأندية في
الولايات المتحدة
.
وخلال الصيف، كانت هناك تقارير تفيد بأن
ريال مدريد
قد يوافق على إعارة أندريك البالغ من العمر 19 عاماً، لكنه فضل البقاء والمنافسة على فرصة اللعب. ومع تألق كيليان مبابي ووجود الإسباني الشاب غونزالو غارسيا على دكة البدلاء، أصبح أندريك الخيار الثالث في مركز قلب الهجوم.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن اللاعب أصبح منفتحاً على الرحيل في الانتقالات الشتوية المقبلة (كانون الثاني 2026) للحصول على فرصة أكبر للعب، وإقناع
الإيطالي
كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب
البرازيل
، بضمه لقائمة كأس العالم 2026. ويعد أولمبيك مارسيليا الفرنسي الأقرب لضم اللاعب، بينما تراقبه أندية أخرى في إنكلترا وإيطاليا وإسبانيا.
