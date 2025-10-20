Advertisement

خاص

إنجاز عربي غير مسبوق.. المغرب يتوّج بكأس العالم للشباب 2025

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
20-10-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1431647-638965572219403144.webp
Doc-P-1431647-638965572219403144.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في صباحٍ لا يُنسى من صباحات كرة القدم، ارتفعت راية المغرب عاليًا فوق سماء سانتياغو التشيلية، لتُعلن ميلاد إنجازٍ استثنائي سيبقى محفورًا في ذاكرة القارة والعالم. فقد تُوّج "أشبال الأطلس" أبطالًا لكأس العالم للشباب 2025، بعد فوزٍ مستحقٍّ على الأرجنتين بثنائية نظيفة، في نهائيٍ جمع الحلم بالإصرار، والمهارة بالعقيدة الكروية الراسخة.
Advertisement
 
 
 منذ الدقائق الأولى، بدا أن شيئًا كبيرًا يُولد. ركلةٌ حرّة مباشرة نفذها ياسر زبيري بدقة وهدوء، لتسكن الشباك في الدقيقة 12 وتعلن التقدّم المغربي، قبل أن يعود اللاعب ذاته في الدقيقة 29 ليُسكن الهدف الثاني ويُحكم السيطرة على النهائي. هدفان لم يكونا مجرّد أرقام على لوح النقاط أو زاوية الشاشة، بل تتويجًا لمسارٍ طويل من الإيمان بالقدرات، وثمارًا لعملٍ مؤسساتي بدأ من "أكاديمية محمد السادس لكرة القدم"، التي باتت اليوم مصنع الأبطال المغاربة.
 
 
بهذا الإنجاز، دخل المغرب سجل التاريخ من أوسع أبوابه، كأول بلدٍ عربي يتوّج بكأس العالم للشباب، وثاني بلدٍ أفريقي بعد غانا عام 2009. لكنه لم يكتفِ باللقب فحسب، بل رسم مسارًا مدهشًا نحو القمة: إسبانيا، البرازيل، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، وفرنسا... كلها أسماء كبرى سقطت أمام روح الفريق المغربي، في رحلة أثبتت أن التفوّق لا يعرف حدود الجغرافيا، بل يُصنع بالعقل، والتنظيم، والإيمان بالمستقبل.
ولم يكن زبيري وحده نجم الحدث؛ فالموهوب عثمان معما سطع نجمه أيضًا بفضل أدائه المتكامل ليُتوّج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما حصد زبيري لقب الهدّاف بخمسة أهداف، ليؤكد أن الجيل المغربي الجديد لا يملك الموهبة فحسب، بل يمتلك الشخصية التي تصنع الفارق في المحافل الكبرى.
 
إن ما تحقق في تشيلي لم يكن مصادفة. هو ثمرة مشروعٍ كروي واضح المعالم، يقوده الاتحاد المغربي لكرة القدم منذ سنوات، يدمج بين التكوين العصري والانضباط، ويمنح اللاعبين الشباب ثقة المشاركة الدولية الحقيقية.
لقد تحوّل "أشبال الأطلس" إلى مرآةٍ لمستقبل الكرة المغربية: شجاعة في الملعب، احتراف في الإعداد، وفخر وطني يُلهم القارة والعالم. وهكذا، من سانتياغو إلى الرباط، ومن الدار البيضاء إلى مراكش، علت الهتافات والاحتفالات عبر المدن: المغرب لم يعد يشارك في البطولات… بل يصنع تاريخها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
المغرب يبلغ قبل نهائي كأس العالم للشباب بالفوز 3-1 على أمريكا
lebanon 24
20/10/2025 12:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"الهدم الخلاق" يتوج ثلاثة علماء بجائزة نوبل للاقتصاد 2025
lebanon 24
20/10/2025 12:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية تقترب من التأهل لكأس العالم 2026
lebanon 24
20/10/2025 12:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تأهل المغرب لنهائي مونديال الشباب يعيد نبوءة أرجينتينية إلى الواجهة
lebanon 24
20/10/2025 12:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

المستقبل

فرنسا

الكرة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:56 | 2025-10-20
01:20 | 2025-10-20
23:00 | 2025-10-19
16:00 | 2025-10-19
14:51 | 2025-10-19
08:10 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24