كيف علق ميسي على خسارة الأرجنتين؟

وجه أسطورة رسالة دعم وتشجيع للاعبي منتخب تحت 20 عاما، بعد خسارتهم في نهائي مونديال الشباب الذي أقيم في تشيلي أمام منتخب .

وفي منشور على حسابه على "إنستغرام"، حث لاعبي بلاده على إبقاء "رؤوسهم مرفوعة"، مشددا على أنهم "قدموا بطولة رائعة".



وقال نجم الأميركي: "أبقوا رؤوسكم مرفوعة يا شباب، لقد قدمتم بطولة رائعة، وحتى وإن كنا جميعا نرغب في رؤيتكم ترفعون الكأس، فإننا نحتفظ بفرحة ما قدمتموه لنا، وبفخر رؤيتكم تدافعون عن ألوان الوطن بقلوبكم".



ولم يذكر ميسي منتخب المغرب أو يهنئه بالفوز. (سكاي نيوز عربية)