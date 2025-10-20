24
رياضة
كيف علق ميسي على خسارة الأرجنتين؟
Lebanon 24
20-10-2025
|
07:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه أسطورة
كرة القدم
ليونيل ميسي
رسالة دعم وتشجيع للاعبي منتخب
الأرجنتين
تحت 20 عاما، بعد خسارتهم في نهائي مونديال الشباب الذي أقيم في تشيلي أمام منتخب
المغرب
.
وفي منشور على حسابه على "إنستغرام"، حث
ميسي
لاعبي بلاده على إبقاء "رؤوسهم مرفوعة"، مشددا على أنهم "قدموا بطولة رائعة".
وقال نجم
إنتر ميامي
الأميركي: "أبقوا رؤوسكم مرفوعة يا شباب، لقد قدمتم بطولة رائعة، وحتى وإن كنا جميعا نرغب في رؤيتكم ترفعون الكأس، فإننا نحتفظ بفرحة ما قدمتموه لنا، وبفخر رؤيتكم تدافعون عن ألوان الوطن بقلوبكم".
ولم يذكر ميسي منتخب المغرب أو يهنئه بالفوز. (سكاي نيوز عربية)
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
سكاي نيوز
الأرجنتين
كرة القدم
سكاي نيو
ليونيل
تابع
