تحويل إدارة نادي مصر إلى النيابة.. ما القصة؟

Lebanon 24
20-10-2025 | 09:57
Doc-P-1431779-638965764978178228.png
Doc-P-1431779-638965764978178228.png photos 0
أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، الإثنين، عن إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وتحويل أعضائه للنيابة العامة، بسبب ما وصفته بمخالفات في أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري.
وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة "أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شئون النادي."

وقال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة لوكالة فرانس برس "قرار الوزارة يعني استبعاد المجلس لحين انتهاء تحقيقات النيابة، أو انتهاء فترة المجلس أيهما أقرب. كلف الوزير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية بتسيير أعمال النادي مع تشكيل لجنة موقتة لإدارة شؤون النادي لحين انتهاء التحقيقات أو حتى موعد أقرب جمعية عمومية للنادي".
 
وأضاف الشاذلي "وجه وزير الشباب والرياضة الجهات المعنية بمحافظة الإسماعيلية بالتنسيق من أجل توفير رعاية ودعم للنادي الإسماعيلي حتى يخرج من أزمته الإدارية والمالية الحالية". (سكاي نيوز عربية)
