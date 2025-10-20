تحويل إدارة نادي مصر إلى النيابة.. ما القصة؟

Advertisement

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، الإثنين، عن إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وتحويل أعضائه للنيابة العامة، بسبب ما وصفته بمخالفات في أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري.وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة "أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعا إلى للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شئون النادي."وقال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة لوكالة فرانس برس "قرار الوزارة يعني استبعاد المجلس لحين انتهاء تحقيقات ، أو انتهاء فترة المجلس أيهما أقرب. كلف الوزير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية بتسيير أعمال النادي مع تشكيل لجنة موقتة لإدارة شؤون النادي لحين انتهاء التحقيقات أو حتى موعد أقرب جمعية عمومية للنادي".