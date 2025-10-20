عودة "عثمان ديمبيلي" تلوح في الأفق

Advertisement

وانضم "الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم"، الذي تعرّض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في 5 أيلول الماضي، إلى تشكيلة مكوّنة من 21 لاعبًا اليوم الاثنين، إلى جانب قلب الدفاع "ماركينيوس" العائد بدوره من إصابة في الفخذ بعد غيابٍ اقترب من أربعة أسابيع.ولم يشارك "ديمبيلي" حتى الآن في أي مباراة بدوري الأبطال هذا الموسم، فيما يحتل المركز الثالث في مرحلة الدوري المكوّنة من 36 فريقًا بعد فوزه في أول مباراتين. (بي ان سبورتس)