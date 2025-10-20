Advertisement

رياضة

عودة "عثمان ديمبيلي" تلوح في الأفق

Lebanon 24
20-10-2025 | 12:53
Doc-P-1431840-638965868776881175.png
Doc-P-1431840-638965868776881175.png photos 0
يبدو أن "عثمان ديمبيلي" جاهز للعودة إلى صفوف باريس سان جيرمان، بعدما انضم إلى قائمة حامل اللقب في رحلته لمواجهة باير ليفركوزن ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدًا الثلاثاء.
وانضم "الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم"، الذي تعرّض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في 5 أيلول الماضي، إلى تشكيلة مكوّنة من 21 لاعبًا اليوم الاثنين، إلى جانب قلب الدفاع "ماركينيوس" العائد بدوره من إصابة في الفخذ بعد غيابٍ اقترب من أربعة أسابيع.

ولم يشارك "ديمبيلي" حتى الآن في أي مباراة بدوري الأبطال هذا الموسم، فيما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في مرحلة الدوري المكوّنة من 36 فريقًا بعد فوزه في أول مباراتين. (بي ان سبورتس)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24