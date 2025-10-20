Advertisement

رياضة

مدرب برشلونة: لست عصبياً

Lebanon 24
20-10-2025 | 13:01
Doc-P-1431845-638965873407156378.png
Doc-P-1431845-638965873407156378.png photos 0
قال "هانزي فليك" مدرب برشلونة، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ضيفه "أولمبياكوس" اليوناني الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، إن الفوز على "جيرونا" انعكس إيجاباً على الحالة النفسية للاعبين، مؤكداً صعوبة المباراة أمام الفريق اليوناني.
وأوضح "فليك" أن "فيران توريس" و"رافينيا" ما زالا يعانيان من الإصابة ولن يشاركا أمام "أولمبياكوس" لأن إشراكهما سيكون مجازفة، على أن يأمل بلحاقهما بالكلاسيكو المرتقب أمام ريال مدريد يوم الأحد القادم.

وأشاد المدرب الألماني بمنافس برشلونة قائلاً إن "أولمبياكوس" فريق جيد جداً، مشدداً على ضرورة حذر مدافعيه من مهاجمي الخصم.

وعن طرده أمام "جيرونا" بعد إنذار أول، قال: "أنا لست عصبياً، لكن في بعض الأحيان مشاعري ليست كما كانت في السابق"، مضيفاً: "في الوقت الحالي أظهر الكثير من المشاعر لأن هذا النادي غيّرني كثيراً. أنا أعشق برشلونة وأعطيه كل ما لدي. وأنا أيضاً عندما أشاهد نفسي على الشاشة لا يعجبني ما أقوم به… لا أريد أن يرى أحفادي جدهم بهذه التصرفات، وبالتالي عليّ تغييرها". (بي إن سبورتس)

 
