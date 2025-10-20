Advertisement

رياضة

المغرب.. معما إلى سجلات مارادونا وميسي وبوغبا

Lebanon 24
20-10-2025 | 13:10
أسدل الستار على كأس العالم للشباب في تشيلي بتتويج منتخب المغرب تحت 20 عامًا بطلاً، الإثنين، عقب فوزه على الأرجنتين بهدفين دون رد في النهائي، مع حضور مغربي لافت على منصات الجوائز الفردية.
وتقدّم النجم الصاعد "عثمان معما" قائمة المتوجين بعدما نال "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في البطولة، ليضع اسمه إلى جانب نخبة ممن خطفوا الجائزة من قبل، بينهم "دييغو مارادونا"، "ليونيل ميسي"، "سيرجيو أجويرو"، "روبرت بروسينيكي" و"بول بوجبا".

وعزّز "ياسر الزابيري" الحضور المغربي بتتويجه "الكرة الفضية" بعد تسجيله هدفي المباراة النهائية في مرمى الأرجنتين، فيما ذهبت "الكرة البرونزية" للأرجنتيني "ميلتون ديلجادو".

وانتهى سباق الهدافين بتعادل ثلاثة لاعبين بخمسة أهداف لكل منهم: "بنيامين كريماسكي"، "نيسير فياريال" و"لوكاس ميشال". وحُسم "الحذاء الذهبي" لصالح "كريماسكي" وفق لوائح "فيفا" بتفوّقه في عدد التمريرات الحاسمة.

وعلى صعيد حراسة المرمى، نال الأرجنتيني "سانتينو باربي" جائزة "القفاز الذهبي" بعدما قدّم مستويات ثابتة أسهمت في بلوغ منتخب بلاده النهائي، وحافظ خلالها على نظافة شباكه في أربع مباريات متتالية. (الرياضية)
