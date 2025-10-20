تصرفات "فينيسيوس" تشعل الجدل

Advertisement

وجّه "خوسيه بوردالاس" مدرب خيتافي انتقادات لاذعة للبرازيلي "فينيسيوس " نجم ، على خلفية تصرّفه نحوه خلال مواجهة الفريقين في الجولة التاسعة من . وبدأ "فينيسيوس" المباراة من مقاعد البدلاء، لكنه ما إن دخل حتى ظهر بسلوكيات اعتبرها خيتافي استفزازية تجاه لاعبيه ومدربه.وتسبّب "فينيسيوس" في طرد "ألان نيوم" الذي دفع به "بوردالاس" بدلًا من "كيكو فيمينيا" عند الدقيقة 76، إذ نال اللاعب بطاقة حمراء مباشرة بعد دقيقة واحدة من نزوله. وبحسب "ماركا"، بدا أن "فينيسيوس" سخر من مدرب خيتافي بسبب ذلك التبديل، ما أثار حفيظة الأخير.وقال "بوردالاس" بعد اللقاء: "ليس عليه أن يأتي ليقول لي إن التبديل كان جيدًا ولا يستفزّني. هذا كل ما في الأمر". وأضاف في المؤتمر الصحفي: "اقترب مني فينيسيوس وقال لي تبديل رائع، فأجبته بأن عليه أن يركّز في اللعب فقط، لا يوجد الكثير لأقوله".وتواصلت الانتقادات للنجم البرازيلي، وهذه المرة من "خورخي فالدانو" أسطورة السابق، الذي صرّح لصحيفة "ماركا": "نطلب من فينيسيوس كل مباراة أن يضبط نفسه، خاصة في مسألة التعامل مع المنافسين وردود أفعاله". وتابع: "إفراطه في ردود أفعاله لا يفيده، ولا يفيد الفريق ولا حتى صورته".ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يوجّه فيها "فالدانو" ملاحظات علنية لسلوك "فينيسيوس" منذ انطلاق موسم 2025–2026. ففي "أيلول" الماضي حذّره بعد نوبة غضب أعقبت استبداله من قبل المدرب " ألونسو" أمام إسبانيول، قائلًا: "لم يعد فينيسيوس كما كان، والمدرب ليس هو نفسه كارلو أنشيلوتي… هذه التصرفات ليست صحية على الإطلاق". وأردف: "يحظى فينيسيوس بدعم كبير من ريال مدريد… لكن جماهير النادي لطالما قدّمت مصلحة ريال مدريد على أي لاعب".