أعباء الديون تكبل برشلونة

وفي الاجتماع ذاته، عرضت الإدارة تفاصيل ديون مترتبة عن صفقات لم تُسدَّد بالكامل بعد. ورغم شيوع جدولة الدفعات في سوق الانتقالات، فإن الأرقام المطروحة عكست هشاشة مستمرة في المركز المالي. ويُدين برشلونة بـ 13 مليون يورو لمانشستر سيتي مقابل صفقة فيران توريس، وبـ 10 ملايين يورو لبايرن ميونخ عن روبرت ليفاندوفسكي، وهي صفقة أثارت جدلًا واسعًا لكلفتها المرتفعة.كما يتوجب على النادي دفع 19 مليون يورو للايبزيغ عن داني أولمو، إضافة إلى 15 مليونًا أخرى على المدى ، إلى جانب 17 مليون يورو لأتلتيكو باراناينسي البرازيلي نظير المهاجم الشاب روكي. وتُقدَّر جملة المستحقات المؤجلة للأندية الأوروبية بنحو 159 مليون يورو، موزعة على دفعات مستقبلية لصفقات متعددة خلال الأعوام الأخيرة.وفي السياق ذاته، لا يزال برشلونة مطالبًا بسداد 24.5 مليون يورو لإشبيلية لإتمام صفقة جول كوندي، فيما ينتظر بوردو 359 ألف يورو من حقوق التكوين، ونادي لابريد إف سي الهاوي 80 ألف يورو. كما يتعين على النادي تسوية 32 ألف يورو لنادي رين ضمن بنود صفقة رافينيا المنتقل من ليدز يونايتد إلى برشلونة، في حين ما تزال الصفقة نفسها تُرتِّب التزامات إضافية بقيمة 42 مليون يورو لليدز لإغلاق ملفها بالكامل.وتؤكد هذه المعطيات أنّ إدارة لابورتا تواجه تحديًا متشعبًا لإقفال ملفات مالية عابرة للحدود، في ظل ضغوط "اللعب المالي النظيف" المفروضة من "الليغا" واستحقاقات الدائنين، بينما يحاول النادي الحفاظ على خطط المنافسة رياضيًا دون التفريط بمتطلبات التصحيح المالي. (السومرية)