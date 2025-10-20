توفي في المكان نفسه الذي مات فيه نجله.. رحيل مدرب حراس عربي

توفي الكابتن ، مدرب حراس مرمى نادي الرباط والأنوار البورسعيدي، إثر أزمة قلبية مفاجئة، ليسقط في المكان ذاته الذي فقد فيه نجله أحمد أمين، حارس مرمى الفريق الأول، قبل نحو أربع سنوات. وجاءت الوفاة بعد ساعات من زيارة قصيرة أدى خلالها الأب الدعاء على قبر ابنه الراحل.

وبحسب أحمد حسين، عضو الجهاز الفني للنادي، فإن حالة محمد أمين النفسية تدهورت في الآونة الأخيرة منذ رحيل ابنه، موضحًا أنه زار قبر أحمد ثم عاد إلى منزله قبل أن يصرّ على التوجه إلى الملعب، حيث ساءت حالته مجددًا ونُقل إلى المستشفى دون جدوى.



وبحسب أحمد حسين، عضو الجهاز الفني للنادي، فإن حالة محمد أمين النفسية تدهورت في الآونة الأخيرة منذ رحيل ابنه، موضحًا أنه زار قبر أحمد ثم عاد إلى منزله قبل أن يصرّ على التوجه إلى الملعب، حيث ساءت حالته مجددًا ونُقل إلى المستشفى دون جدوى.



وأكد حسين أن العلاقة بين الراحل وابنه كانت استثنائية؛ إذ ظلّ محمد أمين يمارس تدريب حراس المرمى وفاءً لذكرى أحمد، وكان يردد دومًا أنه "مات يوم مات أحمد"، لكنه واصل عمله لخدمة النادي الذي جمعهما.

، اعتبر طارق هاشم، المصري السابق، أن وفاة أمين أثناء التدريب دليل على إخلاصه للعبة حتى آخر لحظاته، مشيرًا إلى فشل محاولات إنقاذه داخل المستشفى.



وأشار هاشم إلى أن أحمد أمين فارق الحياة في الموقع نفسه أثناء اللعب قبل أربع سنوات، بينما سقط والده أثناء تدريبه الحارس الجديد للفريق.

ونعى السيد، أحد أقارب الراحل، الفقيد لافتًا إلى أنه دأب مؤخرًا على زيارة قبر ابنه يوميًا، ونشر قبل رحيله بساعات كلمات مؤثرة عبر " " يطلب فيها الدعاء ويبوح بوجعه لفقد أحمد. (سكاي نيوز)