"الرجل الطائر" في مدريد.. صورة بيلينغهام تُشعل إنستغرام

أشعلت صورة لجود بيلينغهام منشورة عبر حساب في "إنستغرام" تفاعلاً ضخماً بعد أن ظهر النجم الإنكليزي "يطيرط بكامل اندفاعه وهو ممسك بجرس ومتصل بأشرطة مقاومة مثبّتة أسفل الحذاء، ما دفع المتابعين لوصفه بـ"الرجل الطائر" و"اللاعب الذي يحلّق في الهواء"، وحصدت اللقطة أكثر من 750 ألف إعجاب.وبحسب ما نقل موقع "The Athletic" عن مصادر داخل النادي، فإن ما ظهر في الصورة ليس تمريناً فردياً لبيلينغهام، بل جزء من نشاط جماعي يخضع له جميع لاعبي ضمن البرنامج البدني الجديد. التمرين يرتكز على القرفصاء التقليدية لكنه نسخة متقدمة منها، حيث تُستخدم أشرطة لإحداث انقباض عضلي أثناء القفز وخلق "دورة تمدّد وتقصير" تعزّز القوة.ويُطلب من اللاعبين تدوير القدمين إلى الخارج خلال الحركة للوصول إلى وضعية "سومو سكوات" بصورة انفجارية، ما يضاعف العمل على المقربات في الفخذين. ويضيف الجرس، مع الأشرطة، حملاً إضافياً يرفع شدة التدريب ويزيد من تأثيره على القوة العضلية.التقارير أشارت إلى أن هذا التمرين المعدّل واحد من مجموعة وحدات بدنية جديدة أدخلها الطاقم الفني مع ألونسو منذ أيار، في إطار تطوير منهج الإعداد داخل النادي. وذكرت " ميل" أن هذه الممارسات قد تبدو "غير مألوفة" خارج أسوار برنابيو، لكنها باتت روتيناً طبيعياً لنجوم الفريق. (العين)