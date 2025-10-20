بعد خسارة شباب الأرجنتين.. هجوم على مسؤول بسبب ميسي

Advertisement

وزاد من حدّة الجدل ما كشفه الصحفي الرياضي دانييل أفالانيدا، الذي قال إن تابيا "لم يحضر أي مباراة في كأس العالم لأنه كان يتسكّع مع ليونيل ميسي ورودريغو دي باول"، في إشارة إلى انشغاله برحلات رفقة نجوم المنتخب الأول بدل متابعة مسيرة منتخب الشباب.كما شوهد تابيا مؤخرًا في ملعب إنتر ميامي برفقة أعضاء من المنتخب الأرجنتيني، لمتابعة مباراة لميسي في الدوري الأمريكي، وهو ما اعتبرته جماهير أرجنتينية دلالة على عدم اكتراثه بمنتخب تحت 20 عامًا خلال أهم محطة في مشواره.وبعيدًا عن التي لاحقت رئيس الاتحاد، وجّه ليونيل ميسي رسالة دعم علنية لمنتخب الشباب بعد خسارته النهائي، كتب فيها عبر “إنستغرام": "ارفعوا رؤوسكم يا شباب، قدمتم بطولة رائعة. أردنا جميعًا رؤيتكم ترفعون الكأس، لكننا فخورون بما قدّمتموه وبالطريقة التي دافعتم بها عن ألوان الأرجنتين بكل شجاعة". (روسيا اليوم)