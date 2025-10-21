Advertisement

رياضة

أسطورة يونايتد يكشف مفاجأة عن محمد صلاح.. اليكم ما قاله

Lebanon 24
21-10-2025 | 00:01
يعتقد غاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد أن النجم محمد صلاح سيستمر في لعب كرة القدم حتى عمر 52 عاماً وذلك نظراً لالتزامه بالحفاظ على لياقته البدنية، بيد أنه أبدى بعض الشكوك حول قدرات الهداف المصري الفنية خصوصاً في الموسم الحالي.
وما زال اللاعبون السابقون ومشجعو ليفربول يوجهون الانتقادات للنجم المصري محمد صلاح بعدما خسر ليفربول 4 مباريات على التوالي في جميع البطولات آخرها أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وقال نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد في التسعينات والألفية الحالية في معرض حديثه عن مباراة فريقه السابق مع ليفربول: صلاح في حالة بدنية رائعة، صحيح أنه تقدم به العمر لكن حالته ممتازة وما زال يركض بنفس الطريقة التي كان يفعلها في الماضي، أعتقد أنه يستطيع أن يلعب كرة القدم حتى عمر 52 عاماً.
