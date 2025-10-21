أسطورة يونايتد يكشف مفاجأة عن محمد صلاح.. اليكم ما قاله

يعتقد غاري نيفيل أسطورة أن النجم سيستمر في لعب حتى عمر 52 عاماً وذلك نظراً لالتزامه بالحفاظ على لياقته البدنية، بيد أنه أبدى بعض الشكوك حول قدرات الهداف المصري الفنية خصوصاً في الموسم الحالي.

Advertisement

وما زال اللاعبون السابقون ومشجعو يوجهون الانتقادات للنجم بعدما خسر ليفربول 4 مباريات على التوالي في جميع البطولات آخرها أمام بهدفين مقابل هدف الجولة الماضية من .



وقال نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد في التسعينات والألفية الحالية في معرض حديثه عن مباراة فريقه السابق مع ليفربول: صلاح في حالة بدنية رائعة، صحيح أنه تقدم به العمر لكن حالته ممتازة وما زال يركض بنفس الطريقة التي كان يفعلها في الماضي، أعتقد أنه يستطيع أن يلعب كرة القدم حتى عمر 52 عاماً.