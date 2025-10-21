27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
كلوب: عودتي إلى ليفربول "ممكنة نظريا"
Lebanon 24
21-10-2025
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المدرب
الألماني يورغن كلوب
إنه من "الممكن نظريا" عودته لقيادة
ليفربول
الإنجليزي يوما ما، لكنه مقتنع أن
المدير الفني
أرني
سلوت
سيعبر بالنادي الفترة الصعبة الحالية.
Advertisement
ورحل كلوب عن ليفربول بنهاية موسم 2023-2024، بعد أن قاد الفريق إلى كل الألقاب الكبرى تقريبا خلال فترة ولايته التي استمرت 9 سنوات، بما في ذلك الفوز بلقب
دوري أبطال أوروبا
والدوري الإنجليزي الممتاز.
وخلف سلوت المدرب الألماني صاحب الـ58 عاما، ليصبح أول مدرب هولندي يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال كلوب في
بودكاست
"يوميات الرئيس التنفيذي"، الإثنين: "قلت إنني لن أدرب فريقا مختلفا في
إنجلترا
لذلك إذا (عدت) فسيكون ليفربول. لذلك نعم، من الناحية النظرية، الأمر ممكن".
ومع ذلك، قال إنه يشعر بالرضا عن دوره الحالي كرئيس للكرة العالمية في شركة "ريد بول".
مواضيع ذات صلة
كلوب: لا أرغب في العودة إلى التدريب
Lebanon 24
كلوب: لا أرغب في العودة إلى التدريب
21/10/2025 11:18:16
21/10/2025 11:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلوب بروج" اكتسح "موناكو" بـ4 أهداف
Lebanon 24
"كلوب بروج" اكتسح "موناكو" بـ4 أهداف
21/10/2025 11:18:16
21/10/2025 11:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرّب "ليفربول": هكذا هزمنا "أتلتيكو مدريد"
Lebanon 24
مدرّب "ليفربول": هكذا هزمنا "أتلتيكو مدريد"
21/10/2025 11:18:16
21/10/2025 11:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالرغم من التهويل.. هل التهدئة ممكنة؟
Lebanon 24
بالرغم من التهويل.. هل التهدئة ممكنة؟
21/10/2025 11:18:16
21/10/2025 11:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنجليزي الممتاز
الألماني يورغن كلوب
دوري أبطال أوروبا
المدير الفني
يورغن كلوب
إنجلترا
بودكاست
قد يعجبك أيضاً
أسطورة يونايتد يكشف مفاجأة عن محمد صلاح.. اليكم ما قاله
Lebanon 24
أسطورة يونايتد يكشف مفاجأة عن محمد صلاح.. اليكم ما قاله
00:01 | 2025-10-21
21/10/2025 12:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الرجل الطائر" في مدريد.. صورة بيلينغهام تُشعل إنستغرام
Lebanon 24
"الرجل الطائر" في مدريد.. صورة بيلينغهام تُشعل إنستغرام
23:00 | 2025-10-20
20/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسارة شباب الأرجنتين.. هجوم على مسؤول بسبب ميسي
Lebanon 24
بعد خسارة شباب الأرجنتين.. هجوم على مسؤول بسبب ميسي
16:57 | 2025-10-20
20/10/2025 04:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل خسر صلاح مكانته في ليفربول؟
Lebanon 24
هل خسر صلاح مكانته في ليفربول؟
16:20 | 2025-10-20
20/10/2025 04:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي في المكان نفسه الذي مات فيه نجله.. رحيل مدرب حراس عربي
Lebanon 24
توفي في المكان نفسه الذي مات فيه نجله.. رحيل مدرب حراس عربي
15:58 | 2025-10-20
20/10/2025 03:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
13:00 | 2025-10-20
20/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا
Lebanon 24
تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا
09:00 | 2025-10-20
20/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:01 | 2025-10-21
أسطورة يونايتد يكشف مفاجأة عن محمد صلاح.. اليكم ما قاله
23:00 | 2025-10-20
"الرجل الطائر" في مدريد.. صورة بيلينغهام تُشعل إنستغرام
16:57 | 2025-10-20
بعد خسارة شباب الأرجنتين.. هجوم على مسؤول بسبب ميسي
16:20 | 2025-10-20
هل خسر صلاح مكانته في ليفربول؟
15:58 | 2025-10-20
توفي في المكان نفسه الذي مات فيه نجله.. رحيل مدرب حراس عربي
15:08 | 2025-10-20
أعباء الديون تكبل برشلونة
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
21/10/2025 11:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
21/10/2025 11:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
21/10/2025 11:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24