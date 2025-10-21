كلوب: عودتي إلى ليفربول "ممكنة نظريا"

Advertisement

قال المدرب إنه من "الممكن نظريا" عودته لقيادة الإنجليزي يوما ما، لكنه مقتنع أن سيعبر بالنادي الفترة الصعبة الحالية.ورحل كلوب عن ليفربول بنهاية موسم 2023-2024، بعد أن قاد الفريق إلى كل الألقاب الكبرى تقريبا خلال فترة ولايته التي استمرت 9 سنوات، بما في ذلك الفوز بلقب والدوري الإنجليزي الممتاز.وخلف سلوت المدرب الألماني صاحب الـ58 عاما، ليصبح أول مدرب هولندي يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.وقال كلوب في "يوميات الرئيس التنفيذي"، الإثنين: "قلت إنني لن أدرب فريقا مختلفا في لذلك إذا (عدت) فسيكون ليفربول. لذلك نعم، من الناحية النظرية، الأمر ممكن".ومع ذلك، قال إنه يشعر بالرضا عن دوره الحالي كرئيس للكرة العالمية في شركة "ريد بول".