كلوب: عودتي إلى ليفربول "ممكنة نظريا"

Lebanon 24
21-10-2025 | 03:15
قال المدرب الألماني يورغن كلوب إنه من "الممكن نظريا" عودته لقيادة ليفربول الإنجليزي يوما ما، لكنه مقتنع أن المدير الفني أرني سلوت سيعبر بالنادي الفترة الصعبة الحالية.
ورحل كلوب عن ليفربول بنهاية موسم 2023-2024، بعد أن قاد الفريق إلى كل الألقاب الكبرى تقريبا خلال فترة ولايته التي استمرت 9 سنوات، بما في ذلك الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلف سلوت المدرب الألماني صاحب الـ58 عاما، ليصبح أول مدرب هولندي يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في بودكاست "يوميات الرئيس التنفيذي"، الإثنين: "قلت إنني لن أدرب فريقا مختلفا في إنجلترا لذلك إذا (عدت) فسيكون ليفربول. لذلك نعم، من الناحية النظرية، الأمر ممكن".

ومع ذلك، قال إنه يشعر بالرضا عن دوره الحالي كرئيس للكرة العالمية في شركة "ريد بول".
الدوري الإنجليزي الممتاز

الألماني يورغن كلوب

دوري أبطال أوروبا

المدير الفني

يورغن كلوب

إنجلترا

بودكاست

