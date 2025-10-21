أتلتيكو مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد أرسنال

تقدم أتلتيكو الإسباني بشكوى رسمية إلى "يويفا" ضد أرسنال الإنكليزي قبل مباراة اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الـ3 من دور المجموعات بدوري أبطال .

وذكرت تقارير إعلامية أن لاعبي أتلتيكو مدريد، بقيادة المدرب دييغو سيميوني، واجهوا موقفا غير معتاد أثناء تدريباتهم مساء الاثنين على ملعب ، إذ لم يتمكنوا من الاستحمام بعد المران بسبب انقطاع المياه الساخنة في غرف تبديل الملابس.

وبحسب النادي الإسباني، فإن الفريق اضطر لمغادرة الملعب بملابس مبللة ومتسخة نتيجة الأمطار التي هطلت خلال الحصة التدريبية، والعودة إلى الفندق دون الاستحمام.



ورغم محاولات أرسنال إصلاح العطل في أسرع وقت، إلا أن المياه الساخنة لم تعد إلا بعد انتهاء المران تقريبا، ما أثار غضب سيميوني ولاعبيه، ودفع النادي إلى تقديم شكوى رسمية إلى اليويفا احتجاجا على ما وصفوه بـ "إهمال غير مقبول" في مثل هذه المنشآت المتطورة.



ووفقا للوائح الاتحاد ، يجب على الأندية المضيفة توفير مرافق أساسية بما في ذلك الحمامات بالمياه الساخنة في أيام المباريات، غير أن هذه لا تشمل الحصص التدريبية، وهو ما يجعل فرض عقوبة على أرسنال أمرا غير مرجح. (روسيا اليوم)