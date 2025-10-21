ريال مدريد.. غياب دين هويسين يستمر وغموض قبل الكلاسيكو

Advertisement

عند سؤاله في فالديبيباس عن وضعه قبل ، قال لبرنامج "الشيرنجيتو": "أعتقد أنني أعرف ما سيحدث بالفعل، لكننا نترك الأمر كمفاجأة"، مضيفًا: "سنرى، كل شيء يسير على ما يرام".في السياق، ذكرت صحيفة "آس" أن هويسين (20 عامًا) أصيب أمام فياريال يوم 4 تشرين الاول، وحدّد فترة مبدئية للتعافي تمتد لأسبوعين، مع حذر كبير بسبب طبيعة إصابات الساق. يواصل اللاعب تدريبات فردية وبرنامجًا بدنيًا في فالديبيباس.بحسب "آس"، يفاضل ألونسو بين الدفع بـ"راؤول أسينسيو" إلى جوار إيدير ميليتاو، أو نقل ألفارو كاريراس لقلب الدفاع وإشراك فيرلاند ميندي كظهير أيسر، مع ترجيح جاهزية هويسين إذا اكتمل تعافيه قبل . (كووورة)