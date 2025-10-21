Advertisement

رياضة

ريال مدريد.. غياب دين هويسين يستمر وغموض قبل الكلاسيكو

Lebanon 24
21-10-2025 | 13:35
A-
A+
Doc-P-1432293-638966759844619689.png
Doc-P-1432293-638966759844619689.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استُبعد الإسباني دين هويسين، مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسباني، من معسكر "لاروخا" في تشرين الاول بسبب إصابة عضلية في باطن الساق اليسرى، أكدتها فحوصات الاتحاد الإسباني والنادي. لا يزال اللاعب خارج التدريبات الجماعية، وتأكد غيابه عن مباراة يوفنتوس غدًا في دوري أبطال أوروبا، فيما يبقى هدفه اللحاق بالكلاسيكو الأحد.
Advertisement

عند سؤاله في فالديبيباس عن وضعه قبل الكلاسيكو، قال لبرنامج "الشيرنجيتو": "أعتقد أنني أعرف ما سيحدث بالفعل، لكننا نترك الأمر كمفاجأة"، مضيفًا: "سنرى، كل شيء يسير على ما يرام".

في السياق، ذكرت صحيفة "آس" أن هويسين (20 عامًا) أصيب أمام فياريال يوم 4 تشرين الاول، وحدّد الريال فترة مبدئية للتعافي تمتد لأسبوعين، مع حذر كبير بسبب طبيعة إصابات الساق. يواصل اللاعب تدريبات فردية وبرنامجًا بدنيًا في فالديبيباس.

بحسب "آس"، يفاضل تشابي ألونسو بين الدفع بـ"راؤول أسينسيو" إلى جوار إيدير ميليتاو، أو نقل ألفارو كاريراس لقلب الدفاع وإشراك فيرلاند ميندي كظهير أيسر، مع ترجيح جاهزية هويسين إذا اكتمل تعافيه قبل برشلونة. (كووورة)
مواضيع ذات صلة
أولمو يواجه خطر الغياب عن لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد
lebanon 24
22/10/2025 00:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
lebanon 24
22/10/2025 00:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة... إليكم موعد "الكلاسيكو المنتظر"
lebanon 24
22/10/2025 00:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يضع المغربي عثمان معما تحت المجهر
lebanon 24
22/10/2025 00:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

برشلونة

يوفنتوس

أوروبا

الريال

مدريد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:49 | 2025-10-21
16:38 | 2025-10-21
16:27 | 2025-10-21
16:13 | 2025-10-21
15:50 | 2025-10-21
15:47 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24