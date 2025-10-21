Advertisement

رياضة

الأهلي يُتوَّج بطلاً لإفريقيا لليد للمرة الثالثة تواليًا

Lebanon 24
21-10-2025
تُوِّج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد بعد فوزه الكبير على منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 31-20 في النهائي الذي أُقيم في المغرب.
عزّز الأهلي سجله القاري بإحراز اللقب للموسم الثالث على التوالي، والرابع عشر في تاريخه القاري لكرة اليد (الثامن في دوري الأبطال)، مؤكّدًا أنه "صاحب اليد الطولى" في البطولة.

انطلقت احتفالات اللاعبين فور صافرة النهاية على أرضية الملعب، لتتواصل داخل غرفة تبديل الملابس بـ"الرقص والغناء" ابتهاجًا بالتتويج. (روسيا اليوم)
