الأهلي يُتوَّج بطلاً لإفريقيا لليد للمرة الثالثة تواليًا

تُوِّج بلقب أبطال إفريقيا لكرة اليد بعد فوزه الكبير على منتدى درب السلطان بنتيجة 31-20 في النهائي الذي أُقيم في .عزّز الأهلي سجله القاري بإحراز اللقب للموسم الثالث على التوالي، والرابع عشر في تاريخه القاري لكرة اليد (الثامن في دوري الأبطال)، مؤكّدًا أنه "صاحب اليد الطولى" في البطولة.انطلقت احتفالات اللاعبين فور صافرة النهاية على أرضية الملعب، لتتواصل داخل غرفة تبديل الملابس بـ"الرقص والغناء" ابتهاجًا بالتتويج. (روسيا اليوم)