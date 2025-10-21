23
ما حقيقة إرسال ميسي قمصان لرهينتين إسرائيليتين؟
Lebanon 24
21-10-2025
|
14:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت منصة "Factual.AFP" صحة الادعاءات التي رافقت مقطع فيديو متداول يُظهر الأسيرين السابقين بار كوبرستين وسيغيف كافلون وهما يتسلمان قمصانًا لمنتخب الأرجنتين موقعة باسم
ليونيل ميسي
، مؤكدةً أن القمصان لم تكن من اللاعب نفسه بل قدّمها رجل الأعمال
الإسرائيلي
شاي غراوتشر.
وكان الفيديو قد نُشر أولًا في 16 تشرين الاول 2025 عبر "إنستغرام"، وذكرت منظمة Creative Community for Peace أنه يوثّق تسلّم القميصين، فيما لم يصدر أي تأكيد من
ميسي
أو ممثليه.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن القميصين ينتميان إلى دفعة محدودة موقعة بعد نهائي
كأس العالم
2022، وأن غراوتشر حصل عليها عبر مالكي علامة American Eagle، بحسب ما ورد في بوابة Israel Económico ونقلًا عن مقابلة مع صحيفة "معاريف".
وبذلك تُرجح الرواية أن وصول القمصان تم عبر طرف ثالث، لا عبر اللاعب مباشرة. (روسيا اليوم)
