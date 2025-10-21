Advertisement

رياضة

ما حقيقة إرسال ميسي قمصان لرهينتين إسرائيليتين؟

Lebanon 24
21-10-2025 | 14:22
A-
A+
Doc-P-1432315-638966787326803686.png
Doc-P-1432315-638966787326803686.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت منصة "Factual.AFP" صحة الادعاءات التي رافقت مقطع فيديو متداول يُظهر الأسيرين السابقين بار كوبرستين وسيغيف كافلون وهما يتسلمان قمصانًا لمنتخب الأرجنتين موقعة باسم ليونيل ميسي، مؤكدةً أن القمصان لم تكن من اللاعب نفسه بل قدّمها رجل الأعمال الإسرائيلي شاي غراوتشر.
Advertisement
 
وكان الفيديو قد نُشر أولًا في 16 تشرين الاول 2025 عبر "إنستغرام"، وذكرت منظمة Creative Community for Peace أنه يوثّق تسلّم القميصين، فيما لم يصدر أي تأكيد من ميسي أو ممثليه.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن القميصين ينتميان إلى دفعة محدودة موقعة بعد نهائي كأس العالم 2022، وأن غراوتشر حصل عليها عبر مالكي علامة American Eagle، بحسب ما ورد في بوابة Israel Económico ونقلًا عن مقابلة مع صحيفة "معاريف".
 
وبذلك تُرجح الرواية أن وصول القمصان تم عبر طرف ثالث، لا عبر اللاعب مباشرة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
هذه حقيقة إرسال الأمير هاري أطفاله إلى مدارس بريطانية!
lebanon 24
22/10/2025 03:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: مدرّب الأرجنتين يذرف الدموع.. ما علاقة ميسي؟
lebanon 24
22/10/2025 03:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يحتاجه رونالدو لمعادلة ألقاب ميسي
lebanon 24
22/10/2025 03:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب في رسالة لعائلات الرهائن الإسرائيليين: نعمل لإعادة أبنائكم
lebanon 24
22/10/2025 03:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24

ليونيل ميسي

روسيا اليوم

كأس العالم

الإسرائيلي

نهائي كأس

إسرائيل

ليونيل

الأسير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:49 | 2025-10-21
16:38 | 2025-10-21
16:27 | 2025-10-21
16:13 | 2025-10-21
15:50 | 2025-10-21
15:47 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24