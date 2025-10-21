ما حقيقة إرسال ميسي قمصان لرهينتين إسرائيليتين؟

نفت منصة "Factual.AFP" صحة الادعاءات التي رافقت مقطع فيديو متداول يُظهر الأسيرين السابقين بار كوبرستين وسيغيف كافلون وهما يتسلمان قمصانًا لمنتخب الأرجنتين موقعة باسم ، مؤكدةً أن القمصان لم تكن من اللاعب نفسه بل قدّمها رجل الأعمال شاي غراوتشر.

Advertisement

وكان الفيديو قد نُشر أولًا في 16 تشرين الاول 2025 عبر "إنستغرام"، وذكرت منظمة Creative Community for Peace أنه يوثّق تسلّم القميصين، فيما لم يصدر أي تأكيد من أو ممثليه.



وأشارت تقارير صحفية إلى أن القميصين ينتميان إلى دفعة محدودة موقعة بعد نهائي 2022، وأن غراوتشر حصل عليها عبر مالكي علامة American Eagle، بحسب ما ورد في بوابة Israel Económico ونقلًا عن مقابلة مع صحيفة "معاريف".

وبذلك تُرجح الرواية أن وصول القمصان تم عبر طرف ثالث، لا عبر اللاعب مباشرة. (روسيا اليوم)