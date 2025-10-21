Advertisement

رياضة

برشلونة يكتسح أولمبياكوس

Lebanon 24
21-10-2025 | 14:58
اكتسح برشلونة ضيفه أولمبياكوس اليوناني 6–1، الثلاثاء، في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا، ليعوّض خسارته السابقة أمام باريس سان جيرمان ويستعدّ بثقة لموقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأحد.
وقّع فيرمين لوبيز ثنائية مبكرة في الدقيقتين 7 و39، قبل أن يقلّص أيوب الكعبي الفارق لأولمبياكوس من ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد لمسة يد على إيريك غارسيا.
 
وتعرّض الفريق اليوناني لطرد سانتياغو هيزي عند الدقيقة 57، ما غيّر مجرى اللقاء.

احتسبت ركلة جزاء لبرشلونة بعد تدخل الحارس كونستانتينوس تزولاكيس على ماركوس راشفورد عقب مراجعة الفار، وسجّل لامين يامال الهدف الثالث من النقطة نفسها في الدقيقة 68.
 
وأضاف راشفورد الرابع في الدقيقة 74، ثم أكمل فيرمين لوبيز خامس برشلونة في الدقيقة 76 والثالث له شخصيًا، قبل أن يختتم راشفورد السداسية في الدقيقة 79.

رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على نيوكاسل يونايتد وخسارته أمام باريس سان جيرمان في الجولة الثانية، فيما بقي أولمبياكوس عند نقطة واحدة حصدها من تعادله السلبي مع بافوس في الجولة الافتتاحية قبل خسارته أمام آرسنال. (بي ان سبورتس)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24