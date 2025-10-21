برشلونة يكتسح أولمبياكوس



Advertisement

وقّع فيرمين لوبيز ثنائية مبكرة في الدقيقتين 7 و39، قبل أن يقلّص أيوب الكعبي الفارق لأولمبياكوس من ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد لمسة يد على إيريك غارسيا. اكتسح ضيفه أولمبياكوس اليوناني 6–1، الثلاثاء، في ثالث جولات ، ليعوّض خسارته السابقة أمام ويستعدّ بثقة لموقعة الكلاسيكو أمام الأحد.وقّع فيرمين لوبيز ثنائية مبكرة في الدقيقتين 7 و39، قبل أن يقلّص أيوب الكعبي الفارق لأولمبياكوس من ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد لمسة يد على إيريك غارسيا.

وتعرّض الفريق اليوناني لطرد سانتياغو هيزي عند الدقيقة 57، ما غيّر مجرى اللقاء.



احتسبت ركلة جزاء لبرشلونة بعد تدخل الحارس كونستانتينوس تزولاكيس على ماركوس راشفورد عقب مراجعة الفار، وسجّل لامين يامال الهدف الثالث من النقطة نفسها في الدقيقة 68.

وأضاف راشفورد الرابع في الدقيقة 74، ثم أكمل فيرمين لوبيز خامس برشلونة في الدقيقة 76 والثالث له شخصيًا، قبل أن يختتم راشفورد السداسية في الدقيقة 79.



رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على نيوكاسل وخسارته أمام في الجولة الثانية، فيما بقي أولمبياكوس عند نقطة واحدة حصدها من تعادله السلبي مع بافوس في الجولة الافتتاحية قبل خسارته أمام آرسنال. (بي ان سبورتس)