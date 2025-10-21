23
ريال مدريد يضع المغربي عثمان معما تحت المجهر
21-10-2025
15:47
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن
ريال مدريد
أبدى إعجابه باللاعب
المغربي
عثمان معما، أفضل لاعب في
كأس العالم
للشباب في تشيلي، ويعتزم التحرك لضمه. وبحسب موقع "ديفينسا سنترال"، وضع النادي الملكي معما، لاعب واتفورد الإنجليزي، على راداره عقب تألقه اللافت في البطولة التي توّج بها "أشبال الأطلس" بعد الفوز على
الأرجنتين
.
وأفاد المصدر بأن خوني كالفات، المسؤول عن اكتشاف المواهب في
ريال
مدريد
، بدأ متابعة اللاعب عن قرب وكانت الانطباعات إيجابية. وتشبّه صحف إسبانية أسلوب معما ببدايات
كريستيانو رونالدو
: جناح أيمن قوي بدنيًا وسريع ومراوغ ولا يخشى المواجهات، وهي سمات برزت طوال مشواره في المونديال.
ويعتزم ريال مدريد مواصلة مراقبة صاحب الـ20 عامًا تمهيدًا للتحرك مستقبلًا إذا حافظ على مستواه وكان متاحًا للتعاقد. ويُذكر أن معما، المولود في جنوب
فرنسا
، بدأ في أندية فرنسية صغيرة قبل الانتقال إلى مونبلييه، ثم إلى واتفورد بعقد لأربع سنوات مقابل 1.3 مليون
يورو
، ولم يشارك بعد في الدوري الإنجليزي الممتاز، غير أن تألقه المونديالي رفع قيمته السوقية ويعقّد خروجه حاليًا. (سكاي نيوز)
