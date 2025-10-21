ريال مدريد يضع المغربي عثمان معما تحت المجهر

Advertisement

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن أبدى إعجابه باللاعب عثمان معما، أفضل لاعب في للشباب في تشيلي، ويعتزم التحرك لضمه. وبحسب موقع "ديفينسا سنترال"، وضع النادي الملكي معما، لاعب واتفورد الإنجليزي، على راداره عقب تألقه اللافت في البطولة التي توّج بها "أشبال الأطلس" بعد الفوز على .وأفاد المصدر بأن خوني كالفات، المسؤول عن اكتشاف المواهب في ، بدأ متابعة اللاعب عن قرب وكانت الانطباعات إيجابية. وتشبّه صحف إسبانية أسلوب معما ببدايات : جناح أيمن قوي بدنيًا وسريع ومراوغ ولا يخشى المواجهات، وهي سمات برزت طوال مشواره في المونديال.ويعتزم ريال مدريد مواصلة مراقبة صاحب الـ20 عامًا تمهيدًا للتحرك مستقبلًا إذا حافظ على مستواه وكان متاحًا للتعاقد. ويُذكر أن معما، المولود في جنوب ، بدأ في أندية فرنسية صغيرة قبل الانتقال إلى مونبلييه، ثم إلى واتفورد بعقد لأربع سنوات مقابل 1.3 مليون ، ولم يشارك بعد في الدوري الإنجليزي الممتاز، غير أن تألقه المونديالي رفع قيمته السوقية ويعقّد خروجه حاليًا. (سكاي نيوز)