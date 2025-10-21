23
فضيحة جديدة.. مؤثرة تراسل لاعبا ارجنتينيا متزوجًا
Lebanon 24
21-10-2025
|
16:13
ذكرت الصحفية والمذيعة الأرجنتينية يانينا لاتوري أن المؤثرة ووكيلة اللاعبين
واندا نارا
تراسل أحد نجوم المنتخب الأرجنتيني المتوّج بمونديال 2022، مشيرةً إلى أن
فالنتينا سيرفانتس
أبلغت زوجات لاعبي المنتخب بأن نارا تراسل زوجها، نجم الوسط
إنزو فرنانديز
، قائد
تشيلسي
. وتبلغ نارا 38 عامًا، فيما يبلغ
فرنانديز
24 عامًا.
وتأتي هذه المزاعم على خلفية تاريخ من الأزمات بين نارا وزوجها السابق
ماورو إيكاردي
، بعد فضائح وخلافات طُرحت إعلاميًا، إضافة إلى اتهامات سابقة لنارا بالتقرّب من لاعبَي كرة آخرين.
من جانبها، نفت سيرفانتس في مقابلة مع برنامج Sálvese quien pueda وجود أي صراع مع نارا، وقلّلت من شأن الحديث عن اقترابٍ مزعوم تجاه شريكها، قائلةً: "لا توجد أي مشكلة مع واندا… أنا ليس لدي أي مشكلة". وعندما سُئلت عن رسالة منسوبة لنارا تتضمّن: "رأيتك تتجول في الحي، إذا أحببت، راسلني"، أجابت ضاحكة: "لم أرَ أي رسالة… لم أسأل إنزو أصلًا". وتداولت تقارير لاحقًا أحاديث عن توتر بين الطرفين خلال تصوير برنامج MasterChef Celebrity، مع تسريبات من داخل الإنتاج حول "انزعاج" مزعوم، دون تأكيدات رسمية. (ارم نيوز)
