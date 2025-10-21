فضيحة جديدة.. مؤثرة تراسل لاعبا ارجنتينيا متزوجًا

Advertisement

ذكرت الصحفية والمذيعة الأرجنتينية يانينا لاتوري أن المؤثرة ووكيلة اللاعبين تراسل أحد نجوم المنتخب الأرجنتيني المتوّج بمونديال 2022، مشيرةً إلى أن أبلغت زوجات لاعبي المنتخب بأن نارا تراسل زوجها، نجم الوسط ، قائد . وتبلغ نارا 38 عامًا، فيما يبلغ 24 عامًا.وتأتي هذه المزاعم على خلفية تاريخ من الأزمات بين نارا وزوجها السابق ، بعد فضائح وخلافات طُرحت إعلاميًا، إضافة إلى اتهامات سابقة لنارا بالتقرّب من لاعبَي كرة آخرين.من جانبها، نفت سيرفانتس في مقابلة مع برنامج Sálvese quien pueda وجود أي صراع مع نارا، وقلّلت من شأن الحديث عن اقترابٍ مزعوم تجاه شريكها، قائلةً: "لا توجد أي مشكلة مع واندا… أنا ليس لدي أي مشكلة". وعندما سُئلت عن رسالة منسوبة لنارا تتضمّن: "رأيتك تتجول في الحي، إذا أحببت، راسلني"، أجابت ضاحكة: "لم أرَ أي رسالة… لم أسأل إنزو أصلًا". وتداولت تقارير لاحقًا أحاديث عن توتر بين الطرفين خلال تصوير برنامج MasterChef Celebrity، مع تسريبات من داخل الإنتاج حول "انزعاج" مزعوم، دون تأكيدات رسمية. (ارم نيوز)