آبل وريال مدريد يختبران "البرنابيو اللامتناهي"

Advertisement

يهدف المشروع إلى إتاحة تجربة مشاهدة تحاكي حضور المباراة من قلب المدرجات للمشجعين غير القادرين على التواجد في الملعب. ووفق "أوكي دياريو"، سيحتاج عشّاق النادي إلى نظارات الواقع الافتراضي الجديدة من أبل للاستفادة من الخدمة.الفكرة التي طرحها فلورنتينو بيريز أمام جمعية ممثلي أعضاء ريال مدريد العام الماضي تُرتقب كمصدر دخل جديد، وتَعِد بتجربة مشاهدة محسّنة بتقنية الواقع الافتراضي. غير أن حقوق البث قد تشكّل عقبة أمام استثمار النادي في هذا النوع من النقل. (سكاي نيوز)