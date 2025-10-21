23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
آبل وريال مدريد يختبران "البرنابيو اللامتناهي"
Lebanon 24
21-10-2025
|
16:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد
شركة أبل
، بالشراكة مع
ريال مدريد
، لاختبار فكرة "البرنابيو اللامتناهي" لنقل المباريات بتقنية
الواقع الافتراضي
. وقد جرى تركيب 100 كاميرا في ملعب "
سانتياغو
برنابيو" تمهيدًا لبدء الاختبارات خلال مباراة
ريال
مدريد
ويوفنتوس، الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من
دوري أبطال أوروبا
.
Advertisement
يهدف المشروع إلى إتاحة تجربة مشاهدة تحاكي حضور المباراة من قلب المدرجات للمشجعين غير القادرين على التواجد في الملعب. ووفق "أوكي دياريو"، سيحتاج عشّاق النادي إلى نظارات الواقع الافتراضي الجديدة من أبل للاستفادة من الخدمة.
الفكرة التي طرحها فلورنتينو بيريز أمام جمعية ممثلي أعضاء ريال مدريد العام الماضي تُرتقب كمصدر دخل جديد، وتَعِد بتجربة مشاهدة محسّنة بتقنية الواقع الافتراضي. غير أن حقوق البث قد تشكّل عقبة أمام استثمار النادي في هذا النوع من النقل. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
Lebanon 24
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
22/10/2025 03:12:03
22/10/2025 03:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كروس: عرفت عن "الحظ" في ريال مدريد
Lebanon 24
كروس: عرفت عن "الحظ" في ريال مدريد
22/10/2025 03:12:03
22/10/2025 03:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
22/10/2025 03:12:03
22/10/2025 03:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دفاعا عن القمة… ريال مدريد في اختبار خيتافي الليلة
Lebanon 24
دفاعا عن القمة… ريال مدريد في اختبار خيتافي الليلة
22/10/2025 03:12:03
22/10/2025 03:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
الواقع الافتراضي
ريال مدريد
سكاي نيوز
شركة أبل
سانتياغو
يوفنتوس
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل مواجهة مكابي تل أبيب.. أستون فيلا يحذر جماهيره
Lebanon 24
قبل مواجهة مكابي تل أبيب.. أستون فيلا يحذر جماهيره
16:49 | 2025-10-21
21/10/2025 04:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب غير متوقع.. الحكمة الحسناء تكشف ماذا قال لها مسؤولون
Lebanon 24
طلب غير متوقع.. الحكمة الحسناء تكشف ماذا قال لها مسؤولون
16:38 | 2025-10-21
21/10/2025 04:38:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة جديدة.. مؤثرة تراسل لاعبا ارجنتينيا متزوجًا
Lebanon 24
فضيحة جديدة.. مؤثرة تراسل لاعبا ارجنتينيا متزوجًا
16:13 | 2025-10-21
21/10/2025 04:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أرسنال يعتذر لأتلتيكو
Lebanon 24
أرسنال يعتذر لأتلتيكو
15:50 | 2025-10-21
21/10/2025 03:50:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يضع المغربي عثمان معما تحت المجهر
Lebanon 24
ريال مدريد يضع المغربي عثمان معما تحت المجهر
15:47 | 2025-10-21
21/10/2025 03:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
Lebanon 24
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
08:06 | 2025-10-21
21/10/2025 08:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
07:10 | 2025-10-21
21/10/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:43 | 2025-10-21
21/10/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
01:23 | 2025-10-21
21/10/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:49 | 2025-10-21
قبل مواجهة مكابي تل أبيب.. أستون فيلا يحذر جماهيره
16:38 | 2025-10-21
طلب غير متوقع.. الحكمة الحسناء تكشف ماذا قال لها مسؤولون
16:13 | 2025-10-21
فضيحة جديدة.. مؤثرة تراسل لاعبا ارجنتينيا متزوجًا
15:50 | 2025-10-21
أرسنال يعتذر لأتلتيكو
15:47 | 2025-10-21
ريال مدريد يضع المغربي عثمان معما تحت المجهر
14:58 | 2025-10-21
برشلونة يكتسح أولمبياكوس
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 03:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 03:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 03:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24