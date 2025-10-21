Advertisement

رياضة

آبل وريال مدريد يختبران "البرنابيو اللامتناهي"

Lebanon 24
21-10-2025 | 16:27
A-
A+
Doc-P-1432362-638966861106798250.png
Doc-P-1432362-638966861106798250.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد شركة أبل، بالشراكة مع ريال مدريد، لاختبار فكرة "البرنابيو اللامتناهي" لنقل المباريات بتقنية الواقع الافتراضي. وقد جرى تركيب 100 كاميرا في ملعب "سانتياغو برنابيو" تمهيدًا لبدء الاختبارات خلال مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
Advertisement

يهدف المشروع إلى إتاحة تجربة مشاهدة تحاكي حضور المباراة من قلب المدرجات للمشجعين غير القادرين على التواجد في الملعب. ووفق "أوكي دياريو"، سيحتاج عشّاق النادي إلى نظارات الواقع الافتراضي الجديدة من أبل للاستفادة من الخدمة.

الفكرة التي طرحها فلورنتينو بيريز أمام جمعية ممثلي أعضاء ريال مدريد العام الماضي تُرتقب كمصدر دخل جديد، وتَعِد بتجربة مشاهدة محسّنة بتقنية الواقع الافتراضي. غير أن حقوق البث قد تشكّل عقبة أمام استثمار النادي في هذا النوع من النقل. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
lebanon 24
22/10/2025 03:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24
كروس: عرفت عن "الحظ" في ريال مدريد
lebanon 24
22/10/2025 03:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية
lebanon 24
22/10/2025 03:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24
دفاعا عن القمة… ريال مدريد في اختبار خيتافي الليلة
lebanon 24
22/10/2025 03:12:03 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

الواقع الافتراضي

ريال مدريد

سكاي نيوز

شركة أبل

سانتياغو

يوفنتوس

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:49 | 2025-10-21
16:38 | 2025-10-21
16:13 | 2025-10-21
15:50 | 2025-10-21
15:47 | 2025-10-21
14:58 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24