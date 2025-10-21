Advertisement

رياضة

طلب غير متوقع.. الحكمة الحسناء تكشف ماذا قال لها مسؤولون

Lebanon 24
21-10-2025 | 16:38
A-
A+
Doc-P-1432368-638966869282229961.png
Doc-P-1432368-638966869282229961.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتقدت الحكمة الإيطالية–الفرنسية مانويلا نيكولوسي ما وصفته بـ"البيئة المتحيّزة جنسيًا" في كرة القدم، مؤكدة في مقابلة نشرتها "ديلي ميل" أنّ مسؤولين طلبوا منها تخفيف حضورها لأنّها "تجذب الكثير من الاهتمام". وقالت إن مظهرها كان عائقًا أمام ترقيتها في فرنسا من الدرجة الثالثة إلى الثانية، مضيفة: "كنت على وشك الاستسلام".
Advertisement

نيكولوسي (45 عامًا) التي أدارت أكثر من 200 مباراة للرجال والسيدات، شاركت في أولمبياد 2016 و2020، وكانت أول إيطالية تدير نهائي كأس العالم للسيدات 2019، كما ظهرت حكمة مساعدة في نهائي كأس السوبر الأوروبي في العام نفسه. لكنها شددت على أن الصعود لم يكن سهلًا في "عالم يهيمن عليه الذكور"، مشيرة إلى أنها غادرت إيطاليا في سن العشرين "لأنهم لا يريدون حكمات"، على حد وصفها.

وروت حادثة قالت إنها ما زالت تطاردها، خلال إدارة مباراة في دوري "إكسيلينزا" للهواة بإيطاليا، حين احتمت بغرفة تبديل الملابس بعد تهديدات من مدرّبي ومسؤول أحد الفرق، قبل أن ترافقها الشرطة إلى الخارج.
 
وعن تعرّضها لمضايقات من لاعبين، أجابت بأنها حدثت وتفضّل عدم الخوض فيها، مؤكدة: "لم أستسلم أبدًا، ولهذا استغرق وصولي إلى هذا المستوى وقتًا طويلًا". وأضافت أنّ بعض اللاعبين حاولوا التقرّب منها، لكنها رفضت: "لست من النوع الذي يحلم بالارتباط بلاعب كرة قدم". (العربية)
مواضيع ذات صلة
كويكبات خفية تهدد الأرض بشكل غير متوقع!
lebanon 24
22/10/2025 03:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الرسوم الجمركية الأميركية لم تُضعف الصادرات الآسيوية: صمود غير متوقع
lebanon 24
22/10/2025 03:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة لمُستخدمي "فيسبوك".. الأمر غير متوقع
lebanon 24
22/10/2025 03:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة... خبيرة تجميل تكشف سبب انفصالها عن زوجها الفنان (صور)
lebanon 24
22/10/2025 03:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس العالم

الإيطالية

كرة القدم

الفرنسية

الأوروبي

الإيطالي

إيطاليا

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:49 | 2025-10-21
16:27 | 2025-10-21
16:13 | 2025-10-21
15:50 | 2025-10-21
15:47 | 2025-10-21
14:58 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24