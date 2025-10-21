طلب غير متوقع.. الحكمة الحسناء تكشف ماذا قال لها مسؤولون

انتقدت الإيطالية– مانويلا نيكولوسي ما وصفته بـ"البيئة المتحيّزة جنسيًا" في ، مؤكدة في مقابلة نشرتها " ميل" أنّ مسؤولين طلبوا منها تخفيف حضورها لأنّها "تجذب الكثير من الاهتمام". وقالت إن مظهرها كان عائقًا أمام ترقيتها في من الدرجة الثالثة إلى الثانية، مضيفة: "كنت على وشك الاستسلام".

Advertisement

نيكولوسي (45 عامًا) التي أدارت أكثر من 200 مباراة للرجال والسيدات، شاركت في أولمبياد 2016 و2020، وكانت أول إيطالية تدير نهائي للسيدات 2019، كما ظهرت حكمة مساعدة في نهائي كأس السوبر في العام نفسه. لكنها شددت على أن الصعود لم يكن سهلًا في "عالم يهيمن عليه الذكور"، مشيرة إلى أنها غادرت في سن العشرين "لأنهم لا يريدون حكمات"، على حد وصفها.



وروت حادثة قالت إنها ما زالت تطاردها، خلال إدارة مباراة في "إكسيلينزا" للهواة بإيطاليا، حين احتمت بغرفة تبديل الملابس بعد تهديدات من مدرّبي ومسؤول أحد الفرق، قبل أن ترافقها الشرطة إلى الخارج. نيكولوسي (45 عامًا) التي أدارت أكثر من 200 مباراة للرجال والسيدات، شاركت في أولمبياد 2016 و2020، وكانت أول إيطالية تدير نهائي للسيدات 2019، كما ظهرت حكمة مساعدة في نهائي كأس السوبر في العام نفسه. لكنها شددت على أن الصعود لم يكن سهلًا في "عالم يهيمن عليه الذكور"، مشيرة إلى أنها غادرت في سن العشرين "لأنهم لا يريدون حكمات"، على حد وصفها.وروت حادثة قالت إنها ما زالت تطاردها، خلال إدارة مباراة في "إكسيلينزا" للهواة بإيطاليا، حين احتمت بغرفة تبديل الملابس بعد تهديدات من مدرّبي ومسؤول أحد الفرق، قبل أن ترافقها الشرطة إلى الخارج.

وعن تعرّضها لمضايقات من لاعبين، أجابت بأنها حدثت وتفضّل عدم الخوض فيها، مؤكدة: "لم أستسلم أبدًا، ولهذا استغرق وصولي إلى هذا المستوى وقتًا طويلًا". وأضافت أنّ بعض اللاعبين حاولوا التقرّب منها، لكنها رفضت: "لست من النوع الذي يحلم بالارتباط بلاعب كرة قدم". (العربية)