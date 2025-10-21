23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
رياضة
قبل مواجهة مكابي تل أبيب.. أستون فيلا يحذر جماهيره
Lebanon 24
21-10-2025
|
16:49
A-
A+
دعا نادي أستون فيلا، الثلاثاء، جماهيره إلى تجنّب رفع رموز أو رسائل أو أعلام ذات حمولة سياسية خلال مباراته ضد مكابي
تل أبيب
في الدوري
الأوروبي
، المقررة في 6 تشرين الثاني. وجاء التحذير بعد جدل أثارته المواجهة، خصوصًا عقب قرار سلطات برمنغهام منع جماهير النادي
الإسرائيلي
من الحضور لأسباب أمنية.
وفي بيان للنادي، حثّ أستون فيلا جماهيره على الالتزام ببروتوكولات "اليويفا" التي تحظر الرسائل والرموز السياسية داخل الملاعب، مؤكّدًا: "وفقًا لتوجيهات اليويفا، يحظر تمامًا رفع رموز أو رسائل أو أعلام سياسية أثناء المباراة، وسيؤدي ذلك إلى الطرد الفوري من الملعب والمنع من حضور المباريات مستقبلًا".
وأوضح أنه لن يبيع التذاكر المخصّصة لمقاعد جماهير مكابي تل أبيب، محذرًا جماهيره من إعادة بيع تذاكرهم.
وقوبل منع الجماهير
الإسرائيلية
بانتقادات من مسؤولين إسرائيليين ومن رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر، فيما قالت الحكومة
البريطانية
إنها تعمل لضمان تمكّن جماهير الناديين من الحضور. في المقابل، أعلن مكابي تل أبيب، الإثنين، أنه لن يقبل أي تذاكر. (سكاي نيوز)
