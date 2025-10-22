Advertisement

رياضة

ضمن دوري الأبطال.. سان جيرمان يفوز على ليفركوزن

Lebanon 24
22-10-2025 | 02:43
سجل باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ثلاثة أهداف خلال سبع دقائق في نهاية الشوط الأول ليسحق مضيفه باير ليفركوزن 7-2 اليوم الثلاثاء ضمن منافسات مرحلة الدوري بالبطولة، في مباراة لعب كل فريق لنحو ساعة منها بعشرة لاعبين.
وبعد ثلاث جولات من مباريات مرحلة الدوري، يتصدر سان جيرمان الترتيب برصيد تسع نقاط.

وشهدت المباراة هدفا لعثمان ديمبلي لاعب سان جيرمان والفائز بالكرة الذهبية، لدى عودته من الإصابة.

وتقدم سان جيرمان بهدف في الدقيقة السابعة عن طريق وليان باتشو الذي تلقى عرضية وصوب الكرة في الشباك بضربة رأس.

وأتيحت فرصة لليفركوزن للتعادل في الدقيقة 25 عن طريق أليخاندرو جريمالدو من ركلة جزاء، لكن تسديدة اللاعب الإسباني ارتدت من القائم.

وازدادت الأمور سوءًا لأصحاب الأرض بطرد القائد روبرت أندريش بداعي توجيه ضربة بالمرفق في وجه ديزريه دوي في الدقيقة 32.

وشهدت المباراة حالة طرد أيضا في صفوف سان جيرمان بعد تدخل قوي من إيليا زابارني ضد كريستيان كوفاني، ليحصل ليفركوزن على ركلة جزاء أخرى.

وأدرك أليكس جارسيا التعادل من ركلة الجزاء لكن فرحة ليفركوزن لم تدم سوى ثلاث دقائق، إذ تقدم سان جيرمان مجددا عن طريق دوي قبل أن يضيف خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الثالث بكرة ارتطمت بالقائم ثم سكنت الشباك.

وبعدها أضاف دوي الهدف الثاني له والرابع للفريق ليضمن سان جيرمان بشكل كبير خلال الشوط الأول انتصاره الثالث على التوالي في البطولة.

وسجل نونو منديز الهدف الخامس للفريق الفرنسي في الدقيقة 50 قبل أن يقلص جارسيا الفارق بعدها بأربع دقائق لكن ديمبيلي أضاف سادس أهداف سان جيرمان في الدقيقة 66 قبل أن يختتم زميله فيتينيا التسجيل بالهدف السابع.
