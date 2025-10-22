27
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
21
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رونالدو يتسبب بأزمة في الهند.. ما القصة؟
Lebanon 24
22-10-2025
|
09:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسبب غياب النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
، لاعب نادي النصر السعودي، في خسائر مالية لنادي جوا الهندي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في
دوري
أبطال آسيا 2.
Advertisement
وكشف رافي بوسكور، الرئيس التنفيذي لنادي جوا، أن النادي تكبد خسائر مالية كان يمكن تفاديها في حال مشاركة رونالدو، قائلا: "غياب الأسطورة البرتغالية أثر على حجم الرعايات، فوجوده كان سيجذب المزيد من الدعم من الشركات الراعية، لكننا ما زلنا نحصل على بعض الرعايات رغم غيابه".
وكان مدرب النصر، البرتغالي جورجي جيسوس، قد قرر استبعاد رونالدو من الرحلة إلى
الهند
لإراحته قبل استحقاقات الدوري السعودي المقبلة، كما استثناه من المشاركة في جميع مباريات دور المجموعات من البطولة القارية.
ويغيب "الدون" بذلك عن مواجهة جوا، بعد غيابه في المباراتين السابقتين أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي والزوراء
العراقي
. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: "بخاخ" يشعل أزمة بين سيدات الهند وباكستان.. فما القصة؟
Lebanon 24
بالفيديو: "بخاخ" يشعل أزمة بين سيدات الهند وباكستان.. فما القصة؟
22/10/2025 17:41:02
22/10/2025 17:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة تضرب قطاع الذهب في تركيا.. فما القصة؟
Lebanon 24
أزمة تضرب قطاع الذهب في تركيا.. فما القصة؟
22/10/2025 17:41:02
22/10/2025 17:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسوس يستبعد رونالدو من رحلة الهند
Lebanon 24
جيسوس يستبعد رونالدو من رحلة الهند
22/10/2025 17:41:02
22/10/2025 17:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تحويل إدارة نادي مصر إلى النيابة.. ما القصة؟
Lebanon 24
تحويل إدارة نادي مصر إلى النيابة.. ما القصة؟
22/10/2025 17:41:02
22/10/2025 17:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
البرتغالي كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
سكاي نيوز
العراقي
العراق
الراعي
السعود
الهند
تابع
قد يعجبك أيضاً
حادث سير بين دراجة ناريّة وبقرة... ووفاة لاعب كرة قدم شاب
Lebanon 24
حادث سير بين دراجة ناريّة وبقرة... ووفاة لاعب كرة قدم شاب
09:44 | 2025-10-22
22/10/2025 09:44:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يرحل صلاح؟.. ليفربول يوضح موقفه
Lebanon 24
هل يرحل صلاح؟.. ليفربول يوضح موقفه
07:26 | 2025-10-22
22/10/2025 07:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ضمن دوري الأبطال.. سان جيرمان يفوز على ليفركوزن
Lebanon 24
ضمن دوري الأبطال.. سان جيرمان يفوز على ليفركوزن
02:43 | 2025-10-22
22/10/2025 02:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ديوكوفيتش ينسحب من بطولة باريس للأساتذة
Lebanon 24
ديوكوفيتش ينسحب من بطولة باريس للأساتذة
01:37 | 2025-10-22
22/10/2025 01:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هدف غريب في الدوري المصري
Lebanon 24
بالفيديو.. هدف غريب في الدوري المصري
23:00 | 2025-10-21
21/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
01:50 | 2025-10-22
22/10/2025 01:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:43 | 2025-10-21
21/10/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
22:24 | 2025-10-21
21/10/2025 10:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعر في صفوف الحوثيين.. أين اختفت قيادات الصف الأول؟
Lebanon 24
ذعر في صفوف الحوثيين.. أين اختفت قيادات الصف الأول؟
16:00 | 2025-10-21
21/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:44 | 2025-10-22
حادث سير بين دراجة ناريّة وبقرة... ووفاة لاعب كرة قدم شاب
07:26 | 2025-10-22
هل يرحل صلاح؟.. ليفربول يوضح موقفه
02:43 | 2025-10-22
ضمن دوري الأبطال.. سان جيرمان يفوز على ليفركوزن
01:37 | 2025-10-22
ديوكوفيتش ينسحب من بطولة باريس للأساتذة
23:00 | 2025-10-21
بالفيديو.. هدف غريب في الدوري المصري
16:49 | 2025-10-21
قبل مواجهة مكابي تل أبيب.. أستون فيلا يحذر جماهيره
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 17:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 17:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 17:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24