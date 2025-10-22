Advertisement

رياضة

رونالدو يتسبب بأزمة في الهند.. ما القصة؟

Lebanon 24
22-10-2025 | 09:19
تسبب غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، في خسائر مالية لنادي جوا الهندي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2.
وكشف رافي بوسكور، الرئيس التنفيذي لنادي جوا، أن النادي تكبد خسائر مالية كان يمكن تفاديها في حال مشاركة رونالدو، قائلا: "غياب الأسطورة البرتغالية أثر على حجم الرعايات، فوجوده كان سيجذب المزيد من الدعم من الشركات الراعية، لكننا ما زلنا نحصل على بعض الرعايات رغم غيابه".

وكان مدرب النصر، البرتغالي جورجي جيسوس، قد قرر استبعاد رونالدو من الرحلة إلى الهند لإراحته قبل استحقاقات الدوري السعودي المقبلة، كما استثناه من المشاركة في جميع مباريات دور المجموعات من البطولة القارية.

ويغيب "الدون" بذلك عن مواجهة جوا، بعد غيابه في المباراتين السابقتين أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي والزوراء العراقي. (سكاي نيوز عربية) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24