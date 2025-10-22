بمساعدة زوجته.. نجم موناكو يطلق علامته التجارية الجديدة!

أطلق بوغبا، نجم ، علامته التجارية الجديدة للملابس في خطوة مهنية جديدة، بمساعدة زوجته زولاي، مؤثرة .

Advertisement

لطالما أبدى لاعب الوسط اهتمامًا بعالم الموضة، سواء عبر ملابسه العصرية خارج الملعب أو من خلال قصات الشعر المتنوعة التي اعتمدها بين الحين والآخر.



ويأتي هذا الإعلان في وقت يسعى فيه بوغبا لإحياء مسيرته الاحترافية بعد إيقاف دام 18 شهرًا بسبب المنشطات. لطالما أبدى لاعب الوسط اهتمامًا بعالم الموضة، سواء عبر ملابسه العصرية خارج الملعب أو من خلال قصات الشعر المتنوعة التي اعتمدها بين الحين والآخر.ويأتي هذا الإعلان في وقت يسعى فيه بوغبا لإحياء مسيرته الاحترافية بعد إيقاف دام 18 شهرًا بسبب المنشطات.

ويُعرف النجم الذي ترعاه شركة "أديداس" العملاقة للملابس الرياضية، بميله للمشاريع الشخصية التي تحمل بصمته.



وأسس بوغبا البالغ من العمر 32 عامًا علامته الجديدة تحت اسم "Pogba MDXCIII"، بمساهمة ودعم زوجته زولاي، ليكون المشروع انعكاسًا لشغفه بالموضة وأسلوبه الشخصي.



ونشرت زولاي، عارضة الأزياء البوليفية والمصممة الداخلية، صورا لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي العديد من القبعات والبدلات الرياضية والسترات من العلامة التجارية.



وفقا لموقع العلامة التجارية على الإنترنت، فهي "أكثر من مجرد علامة تجارية، إنها بيان للأناقة وهوية قوية تمثل رؤية جريئة وحديثة للرفاهية".



ومع ذلك، إذا رغب محبو بوغبا في شراء بعض الملابس، فسوف يكلفهم ذلك غاليا – مع قمصان يزيد سعرها عن 133 دولارا أميركيا وقبعات تبدأ من 100 دولار. (العربية)