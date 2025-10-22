24
o
بيروت
19
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
26
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بمساعدة زوجته.. نجم موناكو يطلق علامته التجارية الجديدة!
Lebanon 24
22-10-2025
|
13:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق
الفرنسي بول
بوغبا، نجم
موناكو
، علامته التجارية الجديدة للملابس في خطوة مهنية جديدة، بمساعدة زوجته زولاي، مؤثرة
مواقع التواصل الاجتماعي
.
Advertisement
لطالما أبدى لاعب الوسط اهتمامًا بعالم الموضة، سواء عبر ملابسه العصرية خارج الملعب أو من خلال قصات الشعر المتنوعة التي اعتمدها بين الحين والآخر.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يسعى فيه بوغبا لإحياء مسيرته الاحترافية بعد إيقاف دام 18 شهرًا بسبب المنشطات.
ويُعرف النجم الذي ترعاه شركة "أديداس" العملاقة للملابس الرياضية، بميله للمشاريع الشخصية التي تحمل بصمته.
وأسس بوغبا البالغ من العمر 32 عامًا علامته الجديدة تحت اسم "Pogba MDXCIII"، بمساهمة ودعم زوجته زولاي، ليكون المشروع انعكاسًا لشغفه بالموضة وأسلوبه الشخصي.
ونشرت زولاي، عارضة الأزياء البوليفية والمصممة الداخلية، صورا لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي العديد من القبعات والبدلات الرياضية والسترات من العلامة التجارية.
وفقا لموقع العلامة التجارية على الإنترنت، فهي "أكثر من مجرد علامة تجارية، إنها بيان للأناقة وهوية قوية تمثل رؤية جريئة وحديثة للرفاهية".
ومع ذلك، إذا رغب محبو بوغبا في شراء بعض الملابس، فسوف يكلفهم ذلك غاليا – مع قمصان يزيد سعرها عن 133 دولارا أميركيا وقبعات تبدأ من 100 دولار. (العربية)
مواضيع ذات صلة
اليونيسف: يجب دخول المساعدات الإنسانية والتجارية دون عوائق إلى غزة ويجب الحفاظ على وقف إطلاق النار
Lebanon 24
اليونيسف: يجب دخول المساعدات الإنسانية والتجارية دون عوائق إلى غزة ويجب الحفاظ على وقف إطلاق النار
23/10/2025 02:03:30
23/10/2025 02:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قافلة مساعدات إنسانية وتجارية تتجه إلى السويداء عبر طريق دمشق السويداء (التلفزيون السوري)
Lebanon 24
قافلة مساعدات إنسانية وتجارية تتجه إلى السويداء عبر طريق دمشق السويداء (التلفزيون السوري)
23/10/2025 02:03:30
23/10/2025 02:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اب لـ3 أطفال... وفاة نجم "تيك توك" وهذا ما قالته زوجته عنه
Lebanon 24
اب لـ3 أطفال... وفاة نجم "تيك توك" وهذا ما قالته زوجته عنه
23/10/2025 02:03:30
23/10/2025 02:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أنباء عن انفصالهما.. راغب علامة بلقطات رومانسية مع زوجته ويتغزل بها (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار أنباء عن انفصالهما.. راغب علامة بلقطات رومانسية مع زوجته ويتغزل بها (صور)
23/10/2025 02:03:30
23/10/2025 02:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
الفرنسي بول
بول بوغبا
موناكو
الرياض
إنترنت
الملا
رياضي
تابع
قد يعجبك أيضاً
غياب رونالدو عن مباريات النصر في آسيا.. 3 آثار واضحة على الفريق والجماهير
Lebanon 24
غياب رونالدو عن مباريات النصر في آسيا.. 3 آثار واضحة على الفريق والجماهير
16:00 | 2025-10-22
22/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير بين دراجة ناريّة وبقرة... ووفاة لاعب كرة قدم شاب
Lebanon 24
حادث سير بين دراجة ناريّة وبقرة... ووفاة لاعب كرة قدم شاب
09:44 | 2025-10-22
22/10/2025 09:44:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتسبب بأزمة في الهند.. ما القصة؟
Lebanon 24
رونالدو يتسبب بأزمة في الهند.. ما القصة؟
09:19 | 2025-10-22
22/10/2025 09:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يرحل صلاح؟.. ليفربول يوضح موقفه
Lebanon 24
هل يرحل صلاح؟.. ليفربول يوضح موقفه
07:26 | 2025-10-22
22/10/2025 07:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ضمن دوري الأبطال.. سان جيرمان يفوز على ليفركوزن
Lebanon 24
ضمن دوري الأبطال.. سان جيرمان يفوز على ليفركوزن
02:43 | 2025-10-22
22/10/2025 02:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
01:50 | 2025-10-22
22/10/2025 01:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
22:24 | 2025-10-21
21/10/2025 10:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
09:01 | 2025-10-22
22/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
09:30 | 2025-10-22
22/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2025-10-22
غياب رونالدو عن مباريات النصر في آسيا.. 3 آثار واضحة على الفريق والجماهير
09:44 | 2025-10-22
حادث سير بين دراجة ناريّة وبقرة... ووفاة لاعب كرة قدم شاب
09:19 | 2025-10-22
رونالدو يتسبب بأزمة في الهند.. ما القصة؟
07:26 | 2025-10-22
هل يرحل صلاح؟.. ليفربول يوضح موقفه
02:43 | 2025-10-22
ضمن دوري الأبطال.. سان جيرمان يفوز على ليفركوزن
01:37 | 2025-10-22
ديوكوفيتش ينسحب من بطولة باريس للأساتذة
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 02:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 02:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 02:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24