قرار جريء من سلوت.. هكذا علّق على غياب صلاح عن التشكيلة

Advertisement

واعترف سلوت في حديثه لشبكة "تي إن تي سبورتس" قبل انطلاق المباراة، اليوم الأربعاء بأن قرار استبعاد صلاح كان صعبا ولكنه ضروري: "الإجابة الأولى دائما هي نعم، كان اتخاذ هذا القرار صعبا".وأضاف آرني سلوت: "لكن هذا يتعلق أيضا بمحمد وجميع اللاعبين الذين أملكهم، في كل مرة أختار فيها فريقا، يكون الأمر صعبا دائما، لأن لدي العديد من اللاعبين الجيدين.ويسعى ليفربول لاستعادة توازنه بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية، ثلاث منها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وواحدة في أبطال أمام غلطة سراي (0-1) في الجولة الثانية، مقابل فوز في الجولة الأولى أمام أتلتيكو (3-2). (روسيا اليوم)