رياضة
قرار جريء من سلوت.. هكذا علّق على غياب صلاح عن التشكيلة
Lebanon 24
22-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد المدرب الهولندي آرني
سلوت
أن استبعاد النجم
المصري محمد
صلاح من التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول في مواجهة آينتراخت فرانكفورت ضمن
دوري أبطال أوروبا
، جاء نتيجة توافر العديد من الخيارات الهجومية أمامه.
واعترف سلوت في حديثه لشبكة "تي إن تي سبورتس" قبل انطلاق المباراة، اليوم الأربعاء بأن قرار استبعاد صلاح كان صعبا ولكنه ضروري: "الإجابة الأولى دائما هي نعم، كان اتخاذ هذا القرار صعبا".
وأضاف آرني سلوت: "لكن هذا يتعلق أيضا بمحمد وجميع اللاعبين الذين أملكهم، في كل مرة أختار فيها فريقا، يكون الأمر صعبا دائما، لأن لدي العديد من اللاعبين الجيدين.
ويسعى ليفربول لاستعادة توازنه بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية، ثلاث منها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وواحدة في
دوري
أبطال
أوروبا
أمام غلطة سراي
التركي
(0-1) في الجولة الثانية، مقابل فوز في الجولة الأولى أمام أتلتيكو
مدريد
(3-2). (روسيا اليوم)
