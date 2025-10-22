غياب رونالدو عن مباريات النصر في آسيا.. 3 آثار واضحة على الفريق والجماهير

Advertisement

ولم يشارك اللاعب البالغ 40 عاماً في مواجهات استقلال دوشنبة الطاجيكي والشرطة وغوا الهندي، لكن النصر واصل انتصاراته الثلاث وتصدر المجموعة الرابعة بـ9 نقاط بعد فوزه الأخير 2-1 على غوا الهندي.ورغم أن غياب رونالدو يمنح الفرصة لزملائه والبدلاء لإثبات أنفسهم وتجربة خطط جديدة، إلا أن لذلك خسائر واضحة على النجم والفريق والجماهير، أبرزها:كانت جماهير وطاجيكستان والهند تنتظر مشاهدة رونالدو بشغف، خصوصاً في ، حيث تحوّلت فرحة القرعة إلى خيبة أمل بعد غيابه عن الرحلات الخارجية.غيابه حرمه من فرصة زيادة رصيده التهديفي في مباريات تعد أسهل نسبياً، وهو الذي يقترب من هدفه التاريخي رقم 1000، إذ يحتاج نحو 51 هدفاً للوصول إليه.رغم امتلاك النصر نجوماً ومدرباً مميزاً، إلا أن وجود رونالدو يمثل أكثر من مجرد لاعب، فهو قائد وملهم داخل الملعب وخارجه، وغيابه يترك فراغاً واضحاً في الروح القيادية للفريق.