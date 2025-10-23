محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل بدأت الازمة ما بينهما؟

Advertisement

أثار النجم الجدل بين جماهير ، بعدما لاحظ المتابعون تغيّر صورته الشخصية على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، حيث استبدل صورته بقميص الفريق بأخرى تجمعه بابنتيه مكة وكيان على الشاطئ.الخطوة فُسّرت من قبل بعض المشجعين على أنها رد فعل على الانتقادات التي طالت صلاح خلال الأيام الأخيرة، بسبب تراجع مستواه النسبي في المباريات الأخيرة، وعدم استغلاله للفرص في مواجهة آينتراخت ضمن .في تلك المباراة، حقق ليفربول فوزًا كاسحًا بخمسة أهداف مقابل هدف، أنهى به سلسلة من أربع هزائم متتالية.وشارك صلاح كبديل في الشوط الثاني وأهدر فرصة مؤكدة للتسجيل، ما أثار موجة تعليقات سلبية عبر مواقع التواصل.ما هي الحقيقة؟تقارير رجحت أن النجم المصري غيّر صورته الشخصية قبل مواجهة فرانكفورت التي جلس خلالها على مقاعد البدلاء.ويعني هذا الأمر أن التغيير لم يكن رد فعل على الانتقادات الأخيرة كما اعتقد البعض.إلا أن مصادر مقربة من اللاعب ، أكدت أن النجم المصري غير صورته بالفعل عقب نهاية المباراة.وأشارت تلك المصادر إلى أن الأمر لن يقف عند تغيير صورته، بل من الممكن أن يكون هنا تطورات أخرى، دون تلك التطورات.