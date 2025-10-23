Advertisement

رياضة

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل بدأت الازمة ما بينهما؟

Lebanon 24
23-10-2025 | 00:37
A-
A+
Doc-P-1432891-638968025007037449.webp
Doc-P-1432891-638968025007037449.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار النجم المصري محمد صلاح الجدل بين جماهير ليفربول، بعدما لاحظ المتابعون تغيّر صورته الشخصية على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، حيث استبدل صورته بقميص الفريق بأخرى تجمعه بابنتيه مكة وكيان على الشاطئ.
Advertisement

الخطوة فُسّرت من قبل بعض المشجعين على أنها رد فعل على الانتقادات التي طالت صلاح خلال الأيام الأخيرة، بسبب تراجع مستواه النسبي في المباريات الأخيرة، وعدم استغلاله للفرص في مواجهة آينتراخت فرانكفورت ضمن دوري أبطال أوروبا.

في تلك المباراة، حقق ليفربول فوزًا كاسحًا بخمسة أهداف مقابل هدف، أنهى به سلسلة من أربع هزائم متتالية.

وشارك صلاح كبديل في الشوط الثاني وأهدر فرصة مؤكدة للتسجيل، ما أثار موجة تعليقات سلبية عبر مواقع التواصل.

ما هي الحقيقة؟
تقارير رجحت أن النجم المصري غيّر صورته الشخصية قبل مواجهة فرانكفورت التي جلس خلالها على مقاعد البدلاء.

ويعني هذا الأمر أن التغيير لم يكن رد فعل على الانتقادات الأخيرة كما اعتقد البعض.

إلا أن مصادر مقربة من اللاعب محمد صلاح، أكدت أن النجم المصري غير صورته بالفعل عقب نهاية المباراة.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الأمر لن يقف عند تغيير صورته، بل من الممكن أن يكون هنا تطورات أخرى، دون الكشف عن تلك التطورات.
مواضيع ذات صلة
بالأرقام.. كيف انخفض مستوى محمد صلاح مع ليفربول؟
lebanon 24
23/10/2025 13:45:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرب ليفربول: محمد صلاح ضحية نجاحه الشخصي
lebanon 24
23/10/2025 13:45:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أسطورة ليفربول: محمد صلاح لن يحصل على الكرة الذهبية إلا في هذه الحالة
lebanon 24
23/10/2025 13:45:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ردّ فعل ليفربول بعد قيادة صلاح لمصر نحو كأس العالم (صورة)
lebanon 24
23/10/2025 13:45:40 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

المصري محمد صلاح

المصري محمد

محمد صلاح

فرانكفورت

صلاح يحذف

الكشف عن

ليفربول

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:39 | 2025-10-23
03:13 | 2025-10-23
02:06 | 2025-10-23
23:00 | 2025-10-22
16:00 | 2025-10-22
13:38 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24