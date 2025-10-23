بعد الانتقادات والهزائم.. سلوت "يضحي" بصلاح



وتعد المرة الأولى التي لا يشارك فيها الهداف المصري أساسيا في مباراتين متتاليتين بدوري أبطال – بحسب "ميرور" ، بعدما كان على الدكة أيضا في لقاء ليفربول ضد غلطة سراي . وضع آرني سلوت، مدرب ليفربول، النجم المصري محمد دكة البدلاء في مواجهة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت، ضمن .وتعد المرة الأولى التي لا يشارك فيها الهداف المصري أساسيا في مباراتين متتاليتين بدوري أبطال – بحسب "ميرور" ، بعدما كان على الدكة أيضا في لقاء ليفربول ضد غلطة سراي .

وأجرى سلوت خمسة تغييرات على تشكيلته الأساسية، إذ بدأ بهوغو إيكيتيكي وجيريمي فريمبونغ وآندي روبرتسون وكيرتس جونز وفلوريان فيرتز بعد الهزيمة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد.



ويأتي قرار المدرب سلوت بعد سلسلة من الانتقادات التي تعرض لها صلاح من قبل النقاد وأساطير الإنكليزية بسبب تدهور مستواه في الفترة الأخيرة.