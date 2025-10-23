29
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد الانتقادات والهزائم.. سلوت "يضحي" بصلاح
Lebanon 24
23-10-2025
|
03:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
وضع آرني سلوت، مدرب ليفربول، النجم المصري محمد
صلاح على
دكة البدلاء في مواجهة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت، ضمن
دوري أبطال أوروبا
.
Advertisement
وتعد المرة الأولى التي لا يشارك فيها الهداف المصري أساسيا في مباراتين متتاليتين بدوري أبطال
أوروبا
– بحسب "ميرور"
البريطانية
، بعدما كان على الدكة أيضا في لقاء ليفربول ضد غلطة سراي
التركي
.
وأجرى سلوت خمسة تغييرات على تشكيلته الأساسية، إذ بدأ بهوغو إيكيتيكي وجيريمي فريمبونغ وآندي روبرتسون وكيرتس جونز وفلوريان فيرتز بعد الهزيمة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد.
ويأتي قرار المدرب سلوت بعد سلسلة من الانتقادات التي تعرض لها صلاح من قبل النقاد وأساطير
الكرة
الإنكليزية بسبب تدهور مستواه في الفترة الأخيرة.
مواضيع ذات صلة
انتقادات لصلاح ومرموش: "اللعب التجاري يضر المنتخب"
Lebanon 24
انتقادات لصلاح ومرموش: "اللعب التجاري يضر المنتخب"
23/10/2025 13:45:53
23/10/2025 13:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جريء من سلوت.. هكذا علّق على غياب صلاح عن التشكيلة
Lebanon 24
قرار جريء من سلوت.. هكذا علّق على غياب صلاح عن التشكيلة
23/10/2025 13:45:53
23/10/2025 13:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عن سبب تراجع أداء صلاح.. هذا ما قاله سلوت
Lebanon 24
عن سبب تراجع أداء صلاح.. هذا ما قاله سلوت
23/10/2025 13:45:53
23/10/2025 13:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ.ف.ب": إيران ترفض الانتقادات الأميركية لبرنامجها الصاروخي
Lebanon 24
"أ.ف.ب": إيران ترفض الانتقادات الأميركية لبرنامجها الصاروخي
23/10/2025 13:45:53
23/10/2025 13:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
البريطانية
البريطاني
صلاح على
إنكليزي
أوروبا
التركي
الترك
قد يعجبك أيضاً
حذف صورته بقميص ليفربول.. هل انكسرت الجرة بين صلاح والريدز؟
Lebanon 24
حذف صورته بقميص ليفربول.. هل انكسرت الجرة بين صلاح والريدز؟
06:39 | 2025-10-23
23/10/2025 06:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بلينغهام يقود ريال مدريد لفوز صعب على يوفنتوس
Lebanon 24
بلينغهام يقود ريال مدريد لفوز صعب على يوفنتوس
02:06 | 2025-10-23
23/10/2025 02:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل بدأت الازمة ما بينهما؟
Lebanon 24
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل بدأت الازمة ما بينهما؟
00:37 | 2025-10-23
23/10/2025 12:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جريء من سلوت.. هكذا علّق على غياب صلاح عن التشكيلة
Lebanon 24
قرار جريء من سلوت.. هكذا علّق على غياب صلاح عن التشكيلة
23:00 | 2025-10-22
22/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب رونالدو عن مباريات النصر في آسيا.. 3 آثار واضحة على الفريق والجماهير
Lebanon 24
غياب رونالدو عن مباريات النصر في آسيا.. 3 آثار واضحة على الفريق والجماهير
16:00 | 2025-10-22
22/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
15:21 | 2025-10-22
22/10/2025 03:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
09:30 | 2025-10-22
22/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
09:01 | 2025-10-22
22/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:39 | 2025-10-23
حذف صورته بقميص ليفربول.. هل انكسرت الجرة بين صلاح والريدز؟
02:06 | 2025-10-23
بلينغهام يقود ريال مدريد لفوز صعب على يوفنتوس
00:37 | 2025-10-23
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل بدأت الازمة ما بينهما؟
23:00 | 2025-10-22
قرار جريء من سلوت.. هكذا علّق على غياب صلاح عن التشكيلة
16:00 | 2025-10-22
غياب رونالدو عن مباريات النصر في آسيا.. 3 آثار واضحة على الفريق والجماهير
13:38 | 2025-10-22
بمساعدة زوجته.. نجم موناكو يطلق علامته التجارية الجديدة!
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 13:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 13:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 13:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24