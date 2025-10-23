Advertisement

رياضة

بعد الانتقادات والهزائم.. سلوت "يضحي" بصلاح

Lebanon 24
23-10-2025 | 03:13
وضع آرني سلوت، مدرب ليفربول، النجم المصري محمد صلاح على دكة البدلاء في مواجهة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت، ضمن دوري أبطال أوروبا.
وتعد المرة الأولى التي لا يشارك فيها الهداف المصري أساسيا في مباراتين متتاليتين بدوري أبطال أوروبا – بحسب "ميرور" البريطانية، بعدما كان على الدكة أيضا في لقاء ليفربول ضد غلطة سراي التركي.
وأجرى سلوت خمسة تغييرات على تشكيلته الأساسية، إذ بدأ بهوغو إيكيتيكي وجيريمي فريمبونغ وآندي روبرتسون وكيرتس جونز وفلوريان فيرتز بعد الهزيمة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد.

ويأتي قرار المدرب سلوت بعد سلسلة من الانتقادات التي تعرض لها صلاح من قبل النقاد وأساطير الكرة الإنكليزية بسبب تدهور مستواه في الفترة الأخيرة.
